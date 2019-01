Bu Mesleği Yapabilmenin Tek Şartı Sevgi

Gelişen teknoloji, yoğun iş temposu gibi sebepler yeni sektörlerin doğmasına sebep oluyor. Bu sektörlerin içine yeni giren 'köpek gezdiriciliğinde' köpek gezdirenler, köpek başına saatte 50 lira 150 lira arası kazanabiliyor.Gelişen teknoloji ve yoğun iş temposu nedeniyle evcil hayvanlara gereken vakit ayrılamayabiliyor. Avrupa 'da yaygın olan fakat ülkemizde ise henüz yeni yeni oturmaya başlayan köpek gezdiriciliği sektörünün gelişmesini sağladı. Bu mesleği yapan kişilerin görevi; sevimli dostlara oyun oynamak, egzersizler yaptırmak ve gezdirmek. Bu mesleği yapabilmek için ise en önemli şart hayvanları sevmek, onların hislerini anlayabilmek. Köpek gezdiriciliğinin tehlikeli olduğunu söyleyen 31 yaşındaki Gürkan Hayta, "Bu işi 10 yıldır yapıyorum. Esasında bu mesleğin temelinde sevgi yatıyor. Sizlere emanet edilen köpeklerle vakit geçiriyorsunuz, oyunlar oynuyorsunuz. Bu işi yapabilecek kişilerin hayvan sevgisinin yanında sorumluluk sahibi de olması gerekiyor. Sonuçta sizlere can emanet ediliyor. Köpekle gezerken tehlikeli sokak köpekleri ile karşılaşabiliyorsunuz ve size emanet edilen köpeğe saldırmak isteyebiliyorlar. Öncelikle size emanet edilen canı korumalısınız. Bu tür durumlardan dolayı 3-4 sefer köpek tarafından ısırıldım" diye söyledi. Köpek gezdiriciliğinin geleceğin meslekleri arasında olduğunu düşünen Hayta " Kazancı değişebiliyor. Saat ücreti 50 lira da olabiliyor, 150 lira da" diye sözlerini noktaladı.Köpek gezdiriciliğini 4 yıldır yapan 26 yaşındaki Berk Alper Güçlü ise işin maddi kısımından ziyade manevi kısmına değer verdiğini söyleyerek "Hayvanlar evde belli bir süre kaldıkları zaman enerji birikimi oluyor. Sahibine karşı havlayabiliyor, koltukları kemirebiliyorlar. Bizler o enerjinin geçmesini sağlıyoruz onları gezdirerek, onlarla oyunlar oynayarak. Bu işin en zorlu tarafı can güvenliği oluyor. Teslim aldığınız köpekleri her türlü tehlikeye karşı korumalısınız. Bu iş yapacak kişilerin de hayvanlarla belli bir süre geçirmesi gerekiyor. Köpeklere insana davrandığınız gibi davranamazsınız. Onların davranışlarından ne hissettiğini anlamanız gerekiyor" diye sözlerini noktaladı. - İZMİR