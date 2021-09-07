Bu meslek için güven şart - Son Dakika

Trabzon'un Of ilçesinde yarım asırlık anahtarcılık ve çilingir işiyle uğraşan Bakkal ailesi, evlerin, arabaların kapılarını açtıkları için mesleğin hassas olduğunu, bu nedenle dışarıdan eleman yetiştirmediklerini söylediler.

Of ilçesinin tek anahtarcısı olan Bakkal ailesi, 60 yıldır bu işle uğraşıyor. Genç yaşlarda mesleği öğrenmek için İstanbul'a gittiğini belirten Ali Bakkal (71), meslek büyüklerinin referansı ile anahtarcılığı öğrendiğini söyledi. Ali Bakkal, bugünlerde mesleğini oğlu Mahmut Bakkal (50) ile birlikte sürdürdüğünü ve dışarıdan eleman çalıştırmadıklarını belirtti. İnsanların kapalı kalan ev, araba gibi mahrem kapılarını açtıkları için mesleğin hassas olduğunu ifade eden Mahmut Bakkal, mesleği sadece; tanıdıkları, aile içinden ve güvenilir insanlara öğrettiklerini söyledi.

Anahtarcılığın önemli bir meslek olduğunu belirten Mahmut Bakkal, "Anahtarcılık mesleğinde dışarıdan eleman alamıyoruz. Güven olması lazım. Hırsızlık olaylarından dolayı sıkıntılı bir meslek. Kendi içimizden yetiştirdiğimiz kişilere anahtarcılık mesleğini öğretiyoruz. Dışarıdan elaman almıyoruz. Anahtarı olmak için güven olması lazım. Kendi içimizden biri olması lazım. Dışarıdan adam almıyoruz bu mesleğe. Hassas bir meslek. Bu meslekte çalışan kişinin güvenilir olması lazım. İnsanlar bize evlerini, odalarını açtırıyor bize. O yüzden bu meslekte güven şart. Bunun için dışarıdan adam almıyoruz bu mesleğe. Ben de oğluma öğretiyorum. Benden sonra bu mesleği o yürütecek. Zaten o da bu mesleği seviyor. Of'ta anahtarcılık yapan bizden başka kimse yok. Anahtarın yanında bıçak bileme, demlik, tencere, makas tamiri de yapıyoruz" diye konuştu. - TRABZON