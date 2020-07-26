Bu meyvenin kilosu 60 TL, faydası saymakla bitmiyor - Son Dakika

Bu meyvenin kilosu 60 TL, faydası saymakla bitmiyor

-Korona virüsüne karşı da etkili

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaban mersini hasadı devam ediyor. Kilosu 60 TL olan yaban mersini bir çok hastalığa iyi geliyor. Bağışık sistemini kuvvetlendirdiği için korona virüse karşı iyi geliyor.

İnegöl'de son yıllarda yaygınlaşan yaban mersininin hasadı devam ediyor. Tuzlu Mahallesinde yaban mersini yetiştiren Bekir Uzuner, bu yılki hasattan memnun. Hasadın başlamasıyla kilosu 60 TL satılan meyvenin faydası saymakla bitmiyor. Bekir Uzuner, "Hasadımız başlayalı iki hafta oldu . Her yıl daha iyiye gidiyor. Yaban mersinine her geçen gün rağbet artıyor. Ekenlerin sayısı artıkça rekolte de artacak. Ben bu yıl 3 tona yakın mahsül bekliyorum. Kilosu şu anda 55 ila 60 lira arasında. Yaban mersini bir çok hastalığa iyi geliyor. Faydaları saymakla bitmez. Bu meyve diyabete, şekere iyi geliyor. Kan şekerini düşüyor, kalbe iyi geliyor kolesterolü düşürüyor. Özellikle göze iyi geliyor, görme kaybını gideriyor. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği için için korona virüse karşı etkili olacağını düşünüyorum. Tabii buna doktorlar karar verir" diye konuştu.