Bu mezarlar 100 yıl garantili - Son Dakika

Bu mezarlar 100 yıl garantili

27.04.2021 11:05
Bu mezarlar 100 yıl garantili, System.String[]

Doğu Karadeniz'de ilk kez Trabzon'da satışa sunulan fiberglass mezarlar ilgi çekiyor.

Doğu Karadeniz'de ilk kez Trabzon'da satışa sunulan fiberglass mezarlar ilgi çekiyor. Fiyatının ucuzluğu ve ömrü mermer mezar türlerine göre daha uzun olan polyester (fiberglass) mezarlar Trabzon'da satışa sunulurken kurulumu da çok kolay olduğu belirtildi.

Son zamanlarda öne çıkan polyester (fiberglass) mezarlar tek parça olduğu için tahrip olmuyor. Polyester mezarların fiyatının ucuzluğu, ağır olmaması, montajının kolay olması ve ömrünün uzun olması diğer mermer mezar türüne göre öne çıkan özelliklerinden.

Kayseri'de imal edilen fiberglass mezarları Trabzon'da satışa sunduklarını belirten Orhan Yılmaz henüz deneme aşamasında olmalarına rağmen mezarların oldukça ilgi çektiğini söyledi. Normal mermer mezar fiyatının neredeyse yarı fiyatı olan fiberglass mezarların 100 yıl garantisi olduğunu belirten Yılmaz, kurulumu da çok kolay olduğunu söyledi. Yılmaz, "Hem bütçeye uygun hem dayanıklı ve pratik kuruluyor. Deneme aşamasında olmamıza rağmen çok ilgi görüyor çok beğeniliyor. Sağlamlığı garantisi olduğu için sorun olmuyor. Kayseri'de imal ediliyor fabrikadan sipariş üzerine geliyor. Trabzon'da ilk kez satışa sunuluyor. Malzemesi fiber, gemilerde kullanılan fiberden yapılmış güneşe, suya karşı dayanıklı. Herhangi bir sıkıntısı yok 100 yıl garantisi var" dedi.

"Hiçbir şeye gerek kalmadan beton dökmeden direkt mezarın üzerine koyuyorsun" diyen Yılmaz "Uzaktan bakılınca bir taş olarak gözüküyor dolayısıyla yakından incelenip elle dokunulunca fiber olduğu anlaşılıyor. Denemesini bile yaptık, çekiçle vurduk, bayağı sağlam herhangi bir sıkıntısı yok. Fiyatları da uygun 2 bin TL. Normal granit, mermer de yapıyoruz. Onlarla bunu kıyaslarsak bunun fiyatı çok aşağıda. Mermerin fiyatı 3 bin 500 TL'den başlıyor taşın kalitesine göre 6 bin TL'ye kadar çıkıyor. Granit mezar ise 4 bi 500'den başlıyor 13 bin TL'ye kadar çıkıyor. Fiberin fiyatı ise 2 bin TL. Hem görüntüsü güzel, dayanıklı artık müşterilerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarda ilk kez hazır mezar gördüklerini belirterek görüntüsünün gayet iyi olduğunu söylediler. - TRABZON

Bu mezarlar 100 yıl garantili
Bu mezarlar 100 yıl garantili
Bu mezarlar 100 yıl garantili
Bu mezarlar 100 yıl garantili
Bu mezarlar 100 yıl garantili
Bu mezarlar 100 yıl garantili
Bu mezarlar 100 yıl garantili

Doğu Karadeniz, Türk Lirası, Kayseri, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu mezarlar 100 yıl garantili - Son Dakika


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