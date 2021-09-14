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Bu mezarlar tarihe ışık tutuyor - Son Dakika

Bu mezarlar tarihe ışık tutuyor

14.09.2021 11:05
Bu mezarlar tarihe ışık tutuyor, System.String[]

Develi'ye 43 kilometre uzaklıkta olan ve orman köy statüsündeki Çataloluk Mahallesinde bulunan anıt mezarlar Selçuklu tarihi başta olmak üzere Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine de ışık tutuyor.

Develi'ye 43 kilometre uzaklıkta olan ve orman köy statüsündeki Çataloluk Mahallesinde bulunan anıt mezarlar Selçuklu tarihi başta olmak üzere Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine de ışık tutuyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 'anıt ağaç' olarak tescillenen ağacın içinde bulunan iki adet ve çevresinde bulunan 570 adet mezarda 11 kişilik ekibiyle birlikte çalışma başlatan Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi Doç. Dr. Aslı Sağıroğlu Arslan mezar taşlarının bir toplumun tapu senedi taşıdığını belirterek; "Araştırmalarımızda anladığımız kadarıyla Türkmenler Develi'yi fethetmeden önce buraya yerleşmişler. Bu mezarlıkta menhir geleneğine göre dikilen büyük blok taşlar ve kütle halinde oyulmuş çerçeveli ilginç mezar taşları da bulunmaktadır. Oğuz boylarından Salur boyu yanında Alka-evli, Eymur, Bayındır, Kargın boylarına ait tamgalı mezarların bulunduğu alanda ilk olarak belgeleme, fotoğraflama röleve çalışması yaptık ve daha sonra temizleme işlemlerine geçeceğiz. Çalışmalarımızı yürütürken bizlere her daim maddi-manevi destek sağlayan Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar'a teşekkür ediyor, çalışmalarımızı en güzel şekilde tamamlamayı temenni ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Yürütülen çalışmayı beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceleyerek bilgiler alan Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise; "Şanlı tarihimize ışık tutacak bu çalışmayı gün yüzüne çıkarma gayretinde olan kıymetli hocam Doç. Dr. Aslı Sağıroğlu Arslan'a ve ekibine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Böylesi çalışmalar da göstermektedir ki güzel Develimiz tarih boyunca hep bir cazibe merkezi olmuştur. Develi Belediyesi olarak bizler de Develimizin bu özelliğini muhafaza etmek ve daha da ileriye taşımak için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

Çalışmanın ilk kısmı olan alan temizliğinin tamamlanmasından dolayı da Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi Doç. Dr. Aslı Sağıroğlu Arslan'a ve ekibine teşekkür belgesi takdim edildi. - KAYSERİ

Bu mezarlar tarihe ışık tutuyor
Bu mezarlar tarihe ışık tutuyor

Cumhuriyet, Selçuklu, Osmanlı, Develi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu mezarlar tarihe ışık tutuyor - Son Dakika


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