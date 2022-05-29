Bu mikro robotlar sağlık sektöründe çığır açacak! - Son Dakika
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Bu mikro robotlar sağlık sektöründe çığır açacak!

29.05.2022 00:38
Bu mikro robotlar sağlık sektöründe çığır açacak!

Northwestern Üniversitesi mühendisleri şimdiye kadarki uzaktan kumandalı en küçük yürüyen robotu geliştirerek bu konuda önemli bir adım attı.

Teknoloji ilerlerken robotlar da hayatımızda daha fazla yer almaya başlıyor. Bilim insanları bu süreçte farklı robot çeşitlerine yönelmiş durumda. İnsansı robotların yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladığı günümüzde farklı kullanım amaçları için çok daha küçük robotlar da tasarlanıyor.

Uzaktan kumandalı en küçük yürüyen robot!

Robotik alanda çalışma yürüten Northwestern Üniversitesi mühendisleri şimdiye kadarki en küçük uzaktan kumandalı yürüyen robotu geliştirerek bu konuda önemli bir adım attı. Oldukça küçük olan bu robot bir yengeci andırmasıyla da dikkat çekiyor. Sadece yarım milimetre boyutundaki minik yengeç robotlar eğilme, bükülme, sürünme, yürüme, dönme ve hatta zıplama hareketlerini gerçekleştirebiliyor.

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Sadece deney amaçlı geliştirilen bu robotlar ilerleyen aşamalarda çok farklı alanlarda kullanılabilir. Bilim insanları, özellikle alanın sınırlı olduğu bölgelerde çalışmak için bu tür robotların oldukça kullanışlı olabileceğine inanıyor.

Bu robotu geliştiren ekip daha önce de insan yapımı en küçük uçan nesneyi üretmişti. Çalışmaları hakkında konuşan ekip lideri John A. Rogers ise şu ifadeleri kullandı:

Robotik, heyecan verici bir araştırma alanı ve mikro ölçekli robotların geliştirilmesi, akademik keşifler için eğlenceli bir konu. Mikro robotları, endüstrideki küçük yapıları ya da makineleri onaracak veya bir araya getirecek elemanlar ve tıkanmış arterleri temizleyen, iç kanamayı durduran veya kanserli tümörleri ortadan kaldıran cerrahi asistanlar olarak düşünebilirsiniz.

Bu mikro robotlar sağlık sektöründe çığır açacak!

Bir pireden bile daha küçük olan bu robot, çok farklı bir şekilde yönlendiriliyor. Bu yengeç robotta herhangi bir şekilde hidrolik ya da elektrik sistemi bulunmuyor. Araştırmacılar bunun yerine robotta şekil hafızalı alaşımlara yer verdi. Robotun kollarını ısıtıp soğutarak hareket ettirebilen bilim insanları bu konuda da önemli bir adım atmış durumda.

Bir lazer ışını ile ısıtarak robot hedeflenen konuma doğru yönlendirilebiliyor. Bu süreçte bir aşamadan diğerine geçerek robotta hareket sağlanıyor. Lazer yardımı ile uzaktan hareket ettirilebilen robotta yön belirleme işlemi de aynı şekilde yapılıyor. Örnek vermek gerekirse, soldan sağa bir lazer taraması yapıldığında robotun sola doğru hareketi sağlanmış oluyor.

Araştırma ekibi çeşitli şekil ve boyutlarda çok farklı robotlar üretebileceklerini belirtiyor. Yengeç şeklindeki bu küçük robot ise bunlardan sadece bir tanesi. Peki siz bu mikro robotlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Araştırma, Robot, Güncel, Son Dakika

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