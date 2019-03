Bu Millet Allah'a Şükür Bugün Dimdik Ayaktadır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu millet Allah'a şükür bugün dimdik ayaktadır. Amerika saldırsa da ayakta, Avrupa saldırsa da ayakta, her türlü kumpası kurmaya çalışsalar da ayakta, Kandil'e, teröre destek verseler de ayakta. Biz büyük bir milletiz." dedi.



Soylu, Konya'nın Seydişehir ilçesindeki 15 Temmuz İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde, maruz kaldığı her saldırıya rağmen haktan, hukuktan ayrılmadan vatanına ve bayrağına sahip çıkan Türk milletiyle gurur duyduğunu söyledi.



Ülkenin yıllarca birçok sıkıntıyla karşı karşıya bırakıldığını ifade eden Soylu, şunları dile getirdi:



"Bu ülkede başbakan astılar, bu ülkede bakanları astılar. Sadece Adnan Menderes'i asmadılar. Size, bize, 'Ey anneler, babalar, bu ülkeyi sahiplenmeye çalışmayın. Bu ülkenin efendilerinden bu ülkeyi almaya çalışmayın. Sonunuz onlar gibi olur. Çocuklarınızı bu işlere bulaştırmayın.' dediler. 60 darbe, 71 darbe, 80 darbe, 28 Şubat darbe, 27 Nisan, en son o Amerikan uşağı Pensilvanya'daki şarlatanın 15 Temmuz'da yapmak istediği darbe. Bütün bunlarla bitti mi? Hayır, bitmedi. Son 6-7 yılda anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler. Gezi olayları, 17-25 Aralık darbesi, 6-7 Ekim olayları, ardından 7 Haziran'dan sonra seçimlerde HDP 2-3 puan fazla alınca oraları yaktı, yıktı."



Soylu, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra da ülke üzerinde planlar kurulmaya devam edildiğine dikkati çekerek, Irak'ın kuzeyinde devlet kurulmak istendiğini, Amerika ile Avrupa'ya güvenip referandum yaparak, "Evet, biz bu devleti burada oluşturacağız." dediklerini ama bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engellediğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu girişimiyle tarihe önemli bir not bıraktığını vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:



"Bir taraftan Irak'ın kuzeyinde bir devlet kuracaklar, diğer taraftan Afrin'de bir terör merkezi oluşturacaklar, arasında bir hat çekecekler. Türkiye'yi güneyinden uzaklaştıracaklar, Türkiye'yi Orta Doğu'dan ayıracaklar, gönül coğrafyamızdan, siyasi haritamızdan, ticaret yollarımızdan, siyasi yollarımızdan ayıracaklar. On yıllardır hiç yakamızdan düşmediler ama bunu beceremediler. Neden beceremediler? Çünkü Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan bu dünyaya, insanlığa bir not bıraktı. 'Ey dünya, eğer bu coğrafyada bizden habersiz, bizim içinde olmadığımız bir oyun kurmaya çalışırsanız buna müsaade etmeyiz.' dedi."



"Bunlar PKK'nın vekilidir, terörün vekilidir, bunlar Kandil'in robotudur"



Yaklaşan yerel seçimler nedeniyle artan ülkeyi zayıflatmaya yönelik hamlelere karşı milletin Cumhur İttifakı'nın yanında olduğunu dile getiren Soylu, milletten aldıkları güçle dimdik durmaya devam edeceklerini dile getirdi.



Soylu, konuşmalarının sert olduğuna yönelik bazı eleştiriler aldığını belirterek, şöyle devam etti:



"Kadın kalkıp diyecek ki 'Ben sırtımı PYD'ye, YPG'ye dayadım'. Ne yapacağız, bunun sırtını mı sıvazlayacağız, 'Aferin, iyi dedin' mi diyeceğiz? Ben de ona bir söz söylemişim, yanlış mı söylemişim? Sen sırtını PYD'ye, YPG'ye dayarsın ha? Şimdi sana 4 tane duvar verdik. İster o duvara daya, ister bu duvara daya, ister şu duvara daya. Hangi duvara dayarsan daya. Ben bunlara milletvekili demiyorum biliyorsunuz. Belki farklı düşünenler vardır. Bunlar bu aziz, asil milletin milletvekili olamazlar.



Bunlar PKK'nın vekilidir, terörün vekilidir, bunlar Kandil'in robotudur. Bunlar insanlıktan nasibini almamış haysiyet düşkünleridir."



"Bu millet Allah'a şükür bugün dimdik ayaktadır"



Türkiye'nin önünde 4,5 yıllık seçimsiz dönemin bulunduğuna dikkati çeken Soylu, ülkede 50 yıldır 4,4 yıl seçimin olmadığı hiçbir dönem bulunmadığını söyledi.



Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Türkiye, hep böyle ayakkabısının ucuna baksın, ayağının ucuna baksın, hiç geleceğe, yarınlara bakmasın' diye hep arafta bırakmak istediler. On yıllardır bunu gerçekleştirdiler. Değerlerimizle, kutsallarımızla oynadılar. Ne oldu? 28 Şubat'ta başı açık-başı örtülü, ondan önce Türk-Kürt, sağcı-solcu, Alevi-Sünni, laik-dindar, bizi birbirimizden ayırabilmek için her şeyi ama her şeyi ortaya koymaya çalıştılar. Bu millet Allah'a şükür bugün dimdik ayaktadır.



Amerika saldırsa da ayakta, Avrupa saldırsa da ayakta, her türlü kumpası kurmaya çalışsalar da ayakta, Kandil'e, teröre destek verseler de ayakta. Biz büyük bir milletiz."



"Şimdi başka bir tezgah yapıyorlar"



Soylu, Türkiye'nin önündeki 4,5 yılı için büyük tezgahlar kurulmaya çalışıldığını dile getirdi.



"Önümüzde tam 4,4 yıl var. Şimdi başka bir tezgah yapıyorlar." diyen Soylu, şu ifadeleri kullandı:



"Acaba bu seçimde Amerika dolar saldırısı yapar, ekonomik saldırı yapar, karşımızda FETÖ, PKK, Saadet Partisi, İYİ Parti, diğerleri, hep beraber, Kılıçdaroğlu'nun şemsiyesi altında bir araya gelebilirler ve acaba Türkiye'nin önümüzdeki 4,5 yıllık sıçramasını, büyümesini, zenginleşmesini, güçlü ve kuvvetli adımlar atmasını engeleyebilir miyiz' diye yeni bir tezgahın peşindeler. 299 HDP'liyi, PKK'lıyı büyükşehirlerdeki listelerinden belediye meclislerine, bir kısmını da il genel meclislerine soktular. O zaman biz niye terörle mücadele ediyoruz? Niye evlatlarımız şehit oldu?



Niye 6 aylık kundaktaki çocuğunun kokusunu almadan evlatlarımız Gabar'a, Cudi'ye, Tendürek'e, Ağrı Dağı'na gidiyor? Teröre burada gerekli dersi ve cevabı verebilmek için. Madem bunlar, Kılıçdaroğlu böyle bir tezgahla beraber, HDP'lileri, PKK'lıları şehirlerin meclislerine taşıyacaklardı, biz teröre yardım ve yataklık yapan, destek veren, para sağlayan 94 tane belediyeyi niye görevden aldık? Niye orada kaymakamlarımız, valilerimiz suikast teşebbüslerine rağmen orada devlet, millet adına görev yaptılar?"



(Sürecek)

