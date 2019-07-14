Son Dakika Haberleri: Bu millet ihanet karşısında eşsiz bir kıyam sergiledi"
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Bu millet ihanet karşısında eşsiz bir kıyam sergiledi"

14 saat önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili, "Milli iradeyi toptan yok etmek istediler.

Malatya Valisi Aydın Baruş, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili, "Milli iradeyi toptan yok etmek istediler. O gece 251 şehit verdik. Bu millet ihanet karşısında eşsiz bir kıyam sergiledi." dedi.
Malatya Valiliği tarafından bir otelde "Şehit Aileleri, Gaziler ve Gazi Aileleri Buluşma" programı düzenlendi.
Programda konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, Türk milletinin Anadolu toprakları üzerinde bin yıldır varlık ve okluk mücadelesi verdiğini hatırlatarak, bu mücadelenin ilham kaynağının mukaddes İslam dini ile asil ataların miras bıraktığı mukaddes değerler olduğunu söyledi.
Yurt içinde ve dışında vatanı bölmek isteyenlerle mücadele edildiğini belirten Baruş, şöyle devam etti:
"Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Operasyonunda ve bugün Pençe Harekatında askerimizin, polisimizin göstermiş olduğu eşsiz mücadele ve kahramanlıklar gazilik ile şehadet ruhunun ne derece canlı yaşadığının göstergesidir. Bizi silahlı mücadele yoluyla alt edemeceğni anlayan düşmanlarımız bizi içimizden vurmayı her zaman düşünmüşlerdir. Bunu İstiklal Harbimizde ve terörle mücadelemizde yapmışlardır, başaramamışlardır."
Baruş, 3 yıl önce 15 Temmuz'da şerefli Türk ordusunun üniformasını kendilerine maske yapanların bu milletin canına kast ettiklerini anlatarak, "Milli iradeyi toptan yok etmek istediler. O gece 251 şehit verdik. Bu millet ihanet karşısında eşsiz bir kıyam sergiledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek, meydanlara döküldü. Ben o gece bu mücadeleyi sergileyen kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum, bu millet onlara çok şey borçlu. Bu borcunu asla unutmamalı. Millet, şerefi, onuru, bağımsızlığı, ezanı, bayrağı ve vatanı için mücadele eden kahramanları asla unutamaz." ifadelerini kullandı.
Programa AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu,Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İnönü Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yücel Başar, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı.
Bu millet ihanet karşısında eşsiz bir kıyam sergiledi
Malatya Valisi, Malatya, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:48 Kaynak: AA
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