"Bu Muhabbet Bitmez" konserinde Ege, Akdeniz ve İç Anadolu türküleri dinleyicilerle buluşacak - Son Dakika

Türk halk müziği sanatçıları Uğur Önür, İsmail Çakır ve Umut Sülünoğlu, "Bu Muhabbet Bitmez" başlıklı konserle 16 Ocak'ta İş Sanat'a konuk olacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi yayınlanacak konser, İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden müzikseverlerle buluşacak.

Repertuvarında Ege, Akdeniz ve İç Anadolu türkülerinin yer aldığı konser, 16 Ocak'ta saat 20.30'dan itibaren yayında olacak.

Sanatçılara, ritim sazlarda Şakir Ozan Uygan ve Yaşar Erdoğan, nefesli sazlarda Hasan Kavallı eşlik etti.

İş Sanat'ın ocak ayındaki diğer etkinlikleri

İş Sanat'ın ocak ayındaki diğer etkinlikleri de çevrim içi izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Şiir ve hikaye sevenlerin takip ettiği dinleti serisinde 18 Ocak'ta Gülten Akın'ın eserleri yer alacak.

İş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde düzenlenen, şef Hakan Şensoy yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası'nın konseri de 21 Ocak'ta yayında olacak. Konserin solistliğini çellist Çağ Erçağ üstlenecek.

"Bilal Karaman Quartet ve Ece Göksu" caz konseri ise 30 Ocak'ta gerçekleşecek.

İş Sanat'ta ayrıca çocuklarla buluşan dünyaca ünlü klasik masallar, 17 Ocak'ta "Uyuyan Güzel" ve 24 Ocak'ta "Fındıkkıran" ile devam edecek.

"Yazarının Sesinden" serisine de 25 Ocak'ta Ethem Baran "Döngel Dünya" eseriyle konuk olacak. Tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise saat 15.00'ten itibaren sanatseverlerin beğenisine sunulacak.