"Bu mutasyonun olmasının sonuçlarını şuan da henüz bilmiyoruz" - Son Dakika

"Bu mutasyonun olmasının sonuçlarını şuan da henüz bilmiyoruz"

02.01.2021 14:17

Covid-19'un mutasyon geçirmiş hali dünya genelinde görülmeye başladı.

Covid-19'un mutasyon geçirmiş hali dünya genelinde görülmeye başladı. Son olarak da ülkemizde 15 kişide bu virüsün tespit edildiği açıklandı. Mutasyon hakkında konuşan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emin Maden, "Bu mutasyonun olmasının sonuçlarını şuan da henüz bilmiyoruz" dedi.

Covid-19 birçok kez mutasyona uğradı. Ancak son olarak İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonun virüsün hastalık yapıcı etkisini artırdığının açıklanması üzerine tüm ülkeler yavaş yavaş İngiltere ile sınırlarını kapatmaya, yolculukları iptal etmeye başladı. Son olarak da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere ile teması bulunan 15 Türk vatandaşında bu virüsün tespit edildiğini ve hepsinin temaslıları ile birlikte izole edildiğini açıkladı. Özel 100. Yıl Hastanesi doktorlarından Göğüs Hastalıkları ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emin Maden, korona virüsün yeni bir virüs olmadığını, belki de 100 yıllık bir virüs olduğunu söyledi. Doç. Dr. Maden bu virüsün daha önce birçok kez mutasyona uğrayarak 'Sars', 'Mers' ve son olarak da 'Covid-19'a dönüştüğünü belirtti. Doç. Dr. Maden, bu tip mutasyonların genelde aşı çalışmalarını olumsuz yönde etkilemediğini o yüzden aşıların halen işe yaradığını kaydetti.

"Bu mutasyonun olmasının sonuçlarını şuan da henüz bilmiyoruz"

Covid-19'un mutasyonu hakkında konuşan Özel 100. Yıl Hastanesi doktorlarından Göğüs Hastalıkları ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emin Maden, "Birçok canlıda olduğu gibi virüslerde de mutasyon görülür. Özellikle de koronavirüste, influenzada falan bu mutasyonlar çok daha sık ve kısa süre içerisinde görülen bir durumdur. Mutasyon dediğimiz şey virüsün kişiden kişiye bulaşırken geçirdiği değişimlerdir. Bu değişimler bazen pozitif yönde olabilir. Yani daha etkisiz bir hale gelebilir virüs. Bazen de daha ağır bir hastalık geçirmeye ola açacak kadar ağır bir mutasyona dönüşebilir. Şu anda İngiltere'de çıkan mutasyon daha ölümcül mü? Yoksa daha az mı ölümcül olduğuna dair net bir veri yok. Bu mutasyon İngiltere'de tespit edildi. Ama korona virüsün mutasyonu, geçen yıl Aralık ayından itibaren düşünürsek birçok kez aslında bildirildi. Nisan aylarında Çin'de bir mutasyon olduğu bildirildi. Daha sonra Belçika'da, Hollanda'da çeşitli mutasyonlar bildirildi. Son olarak da İngiltere de bildirildi. Bu mutasyonun olmasının sonuçlarını şuan da henüz bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Korona virüs yeni bir virüs değil, belki 100 yıllık bir virüs"

Bizim esasında koronavirüsten kurtulmamızın iki yolu olduğunu belirten Doç. Dr. Emin Maden, "Ya virüs mutasyon geçirecek daha hafif seyirli bir hale gelecek veya aşılarla bizim vücudumuz buna karşı bir bağışıklık oluşturacak. ya da o kadar büyük bir salgın olacak ki toplumun neredeyse yarısı bu virüsler ile enfekte olarak, bu virüsler ile karşılaşarak o virüse karşı antikor oluşturacak ki, bağışıklık sistemi doğal olarak oluşsun. Burada en kolay mekanizma bizim için, herhalde çaba da gerektirmeyen; virüsün kendi kendine mutasyon geçirmesidir. Koronavirüs daha önce de mutasyonlar geçirdi. Koronavirüs yeni bir virüs değil, belki 100 yıllık bir virüs. Bir grip virüsü gibi ortaya çıkıyordu. 2002'de yoğun ağır bir mutasyon geçirdi ve 'Sars' dediğimiz enfeksiyona neden oldu. Çin bölgesinde birçok insanın ölümüne neden oldu. Sonra bir mutasyon geçirdi hafifledi. Sonra 2012 yıllarında Arabistan bölgesinde daha güçlü bir mutasyonu görüldü. O dönem de ölümlere neden oldu, özellikle 'Mers' ismiyle Orta Doğu Koronavirüsü ismi ile. Şimdi de2019 yılında Çin'de tekrar yeni bir mutasyonu karşımıza çıktı ve Covid-19 oldu. Şimdi beklentimiz burada koronavirüsün tekrar bir mutasyon geçirmesi, daha hafif bir hale dönmesi ve bir an önce insanlığın, bütün dünyanın bu virüsün ağır etkilerinden kurtulması" şeklinde konuştu.

"Covid-19'a karşı hazırlanan aşılar etkin olmaya devam edecek"

Mutasyondan sonra hemen tartışmaların virüs için hazırlanan aşıların etkinliğinin değişip değişmeyeceği yönünden şekillendiğini belirten Doç. Dr. Maden, "Mutasyondaki tartışmalardan bir tanesi; evet virüs mutasyon geçiriyor acaba hazırlanan aşılar bu mutasyona karşı etkili olacaklar mı? Bu önemli bir soru bizim için. Şimdi şöyle düşünelim; biz her yıl grip aşısı oluyoruz. İnfluenza virüsü kendi içinde mutasyon geçiriyor, bir önceki yılla bu senenin virüsü aynı olmadığı için her yıl yeniden yeniden grip aşıları oluyor. Ama şunu da biliyoruz; bir mutasyon geçirdiği zaman yine toplum içinde en az yüzde 60-70 gibi bir önceki tip devam ediyor. Yani diyelim ki şuan da İngiltere'de mutasyon geçiren virüs Türkiye'ye gelse bile hala Covid-19, yani eski mutasyon olan virüs ülkemizde dolaşmaya devam edecek. Ona karşı hazırlanan aşılar etkin olmaya devam edecek. Belki yüzde 100 etkili olamasa bile yüzde 60 etkili bile olsa bu aşılar bizim için belli bir koruma sağlayacak, toplum bağışıklığını oluşturacak ve bu virüsten kurtulmamıza yardımcı olacaktır" diye konuştu.

-İHA-

Koronavirüs, İngiltere, Maden, Mers, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Bu mutasyonun olmasının sonuçlarını şuan da henüz bilmiyoruz' - Son Dakika


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