Bu Mutfak Atölyesinde Ustalar Yetişiyor

Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi, çocuklar ve gençlerin yanı sıra kadınların da vazgeçilmezi oldu.

Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi, çocuklar ve gençlerin yanı sıra kadınların da vazgeçilmezi oldu. Atölye'de düzenlenen eğitimlere senede yüzlerce kişi katılırken, kursiyerler hem pratik yapıyor hem de yeni teknikler öğreniyor.



Mutfak Atölyesi'nde aşçılık, pişirme teknikleri, pastacılık gibi branşlarda uzman eğiticilerden teorik ve uygulamalı eğitim alan kadınlar, tam donanımlı bir mutfakta yemek ve pasta yapıyor. Merkezde pasta yapımı kursu, aşçılık kursu ve şeker hamuru figür ve modelleme atölyesi olmak üzere 3 farklı branşta eğitimler düzenleniyor. Pasta yapımı kursuna unlu mamuller, pasta ve çeşitleri sütlü ve şerbetli tatlılar gibi içeriği oldukça geniş bir eğitim süreci işleniyor. Aşçılık kursunda ise teorik eğitimler ile birlikte profesyonel mutfak ortamında yöresel lezzetler ve dünya mutfağından örneklerle eğitim yapılıyor. Şeker hamuru figür ve modelleme atölyesinde ise pasta kaplama, figür yapımı, dekor kurabiye gibi çalışmalar gerçekleştiriliyor.



"Çocuklar ve gençlerin çok seviyor"



Mutfağın kapılarını açtığı çocuklar ve gençler de düzenlenen faaliyetlere katılarak mutfakta ustalaşma yolunda ilerliyor. Cumartesi günleri 10.30-12.30 saatleri arasında düzenlenen Eğlenceli Kurabiye Atölyesi; her hafta farklı çocukların katılımı ile gerçekleşiyor. Yaz kursları kapsamında ise 6-14 yaş arası çocuklarla Eğlenceli Mutfak Atölyesi kursları düzenleniyor. Yine yaz kursları kapsamında 15-17 yaş arası gençlerle Genç Mutfak Atölyesi çalışmaları yapılıyor. Üniversite hayatına hazırlanan gençler; yemek yapmayı, pasta çeşitlerini ve temel mutfak bilgilerini öğreniyor. Mutfak Atölyesi'nde, kursiyerlerin hazırladıkları ürünleri sunacakları bir kafe de bulunuyor. 2018 döneminde 120 yetişkin kursiyerin yanı sıra Cumartesi günleri Eğlence Kurabiye Atölyesi'nde 70 çocuk, yaz kurslarında 6-17 yaş arası 80 kursiyer ile yaz kurslarını tamamladı. Ücretsiz olarak düzenlenen eğitimler sonunda kursiyerlere katılım belgesi de takdim ediliyor.



Atölye faaliyetleri hakkında bir değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise "Tepebaşı Belediyesi olarak fark oluşturduğumuz projelerden biri olan Mutfak Atölyesi, geniş bir yaş aralığına hitap ediyor. Merkezimizden yararlanan çocuklar, gençler ve yetişkinler, mutfakta kendilerine faydalı olabilecek pratik bilgiler ediniyor. Türk ve dünya mutfağından yeni tarifler öğrenirken, öğrendikleri teknikleri de profesyonel olarak hazırladığımız mutfakta tecrübe ediyorlar. Uzman eğitmenlerimiz gözetiminde her yaştan katılımcı, her yeni gün maharetlerine maharet katıyor. Tepebaşı Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sevdiği ve ilgi gösterdiği farklı işler ortaya çıkarmak mutluluk verici" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Doğumhanede Kutlama Yapan Doktor ve Hemşireler Büyük Tepki Topladı

Genç Girişimcilerin Yaptığı Ticari Masaüstü Cep Telefonu Şarjına Almanya ve Amerika'dan Talep Yağıyor

Köpeklerin Öldürdüğü Öğrencinin Cenaze Namazında, İmamın Hayvanlara Şefkat Vaazı Gerginlik Çıkardı

Ziraat Bankası, Kulüplerin Bütün Borçlarını Kapatacak