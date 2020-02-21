Bu müze hep açık - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bu müze hep açık - Son Dakika

Bu müze hep açık

7 saat önce

Gelişen teknolojiyi yakından takip eden Bursa Büyükşehir Belediyesi müzelerini dijital platforma taşıyor.

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Gelişen teknolojiyi yakından takip eden Bursa Büyükşehir Belediyesi müzelerini dijital platforma taşıyor.


Bursa Vakıf Kültürü Müzesi kapılarını sanal ortamda da ziyaretçilerine açıyor. Projenin ilk ayağı Türk-İslam inancının en belirgin hayırseverlik göstergesi kabul edilen vakıfların anlatıldığı Bursa'da Vakıf Kültürü Müzesi olarak belirlendi. Ziyaretçilerine vakfın ne olduğunu, nasıl geliştiğini, dünyaya nasıl yayıldığını ve Bursa'daki vakıf eserlerini anlatan müze, yer, mekan ve zaman kısıtlaması olmadan dijital ortamda da ziyaret edilebilecek. www.bursamuze/vakifpanorama/ adresini ziyaret eden müze dostları, rehber eşliğinde, 360 derecelik panoramik görüntülerle dünya tarihinde bilinen ilk vakıf izlerini keşfedecek, İslamiyet ile gelişen vakıf hizmetlerini ve Osmanlı Dönemi'nin ihtişamlı vakıf eserlerini gerçekleştirecekleri sanal turla inceleyebilecek. İnternet ortamında müzeyi ziyaret edebilme imkanı tanıyan sanal turla ziyaretçiler, vakıf kültürünün nasıl geliştiğini ve dünyaya nasıl yayıldığını da öğrenebilecek.


Geçmişe anlamlı yolculuk


Ziyaretçilerini hayırseverlik, dayanışma ve zarafetinin izlerinde anlamlı bir yolculuğa çıkaran Bursa Vakıf Kültürü Müzesi'nde 500 farklı eser sergileniyor. Müzede ağırlıklı olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Bursa'da bulunan külliyelerden toplanan eserler, hat levhaları, şamdanlar, halı ve kilimler, Hilye-i Şerifler, dervişlerin kullandığı teberler, Üftade Hazretleri'nin eşyaları sergileniyor. Müzede en çok ilgi çeken eserlerin başında ise Muradiye Camii'nden vakfedilen devasa boyutlardaki 500 yılık el yazması Kur'an-ı Kerim ile Hz. Muhammed (SAV) efendimizin hırkasının sarıldığı Destimal-i Şerif geliyor. Bursa Vakıf Kültürü Müzesi'nde ayrıca Yeşil, Ulucami, Muradiye Medresesi, Kozahan ve Irgandı Köprüsü'nün birebir küçültülmüş minyatürü ile Kündekari tekniğiyle yapılmış Yeşil Türbe kapısı ve Osmanlı'da hayvanlara verilen önemin en güzel örneklerinden kuş evlerinin maketleri sergileniyor. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:40 Kaynak: İHA
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