Bu müzeye giren para basıyor - Son Dakika

Bu müzeye giren para basıyor

Sivas'ta Atatürk ve Kongre Müzesini ziyaret eden tarih severler müzeyi gezdikten sonra günün anısına, kendi hatıra paralarını kendileri basıyor

SİVAS - Sivas'ta Atatürk ve Kongre Müzesini ziyaret eden tarih severler müzeyi gezdikten sonra günün anısına, kendi hatıra paralarını kendileri basıyor.

Sivas'ta tarihi kent meydanında bulunan Atatürk ve Kongre Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Müzenin içerisini gezen tarih severlerin en fazla ilgi gösterdikleri yer ise kendi hatıra paralarını basma imkanı buldukları bölüm. Sivas Kültür A.Ş tarafından faaliyete geçirilen bölümde müzeyi ziyaret eden tarih severler bu bölümde kendi 4 Eylül hatıra paralarını basıyor. Metal objeyi eline alan ziyaretçiler çekiç ve kalıp yardımıyla metal hatıra paralarını oluşturuyor. Günün anısına basılan hatıra parasının ön yüzünde Atatürk ve Etnografya müzesinin silueti yer alırken arka bölümünde ise 4 Eylül 1919 tarihi yer alıyor.

Para basmaya ilgi yoğun

Sivas Kültür A.Ş Genel Müdürü Alpay Eyinç, hatıra para basma faaliyetine oldukça ilginin yoğun olduğunu dile getirerek, "Burada hem il içinden hem de il dışından gelen misafirlerimize hatıra olması amacıyla metalden bir kalıp oluşturduk. Bu kalıbın içerisinde 2 yüzlü ayrı kalıplar var. Bir tarafta Sivas 4 Eylül Kongre binasının silueti diğer tarafta, 4 Eylül şeklinde günün anısına basılmış bir siluet var. Biz burada Sivas'a gelen ziyaretçilerimizin güzel bir anıyla dönmelerini amaçladık. Bu amaç doğrultusunda da bu projeyi hayata geçirmek istedik. Faaliyete başlayalı henüz bir hafta olmasına rağmen ilgi oldukça iyi. Şu an için oldukça memnununuz. Hem Sivas'ımızda hem de Türkiye genelinde Kongre müzemizi ziyaret eden tüm konuklarımızı kefemizin içerisinde bulunan para basma makinemizi ziyarete bekliyoruz" dedi.