Bu Müzeyle Antep Savunmasına Dikkat Çekiyorlar

Şahinbey Belediyesince restore edilerek, 12 oda, livas, kastel ve bin 100 metrekare mağaranın yer aldığı tarihi yapıda kurulan Şahinbey Milli Mücadele Müzesi, tarihe ışık tutuyor.

Şahinbey Belediyesince restore edilerek, 12 oda, livas, kastel ve bin 100 metrekare mağaranın yer aldığı tarihi yapıda kurulan Şahinbey Milli Mücadele Müzesi, tarihe ışık tutuyor.



Merkez Şahinbey ilçesi Şehitler Caddesi'nde bulunan Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'nde, Anteplilerin, İngiliz ve Fransız işgaline karşı kahramanca yürüttüğü ve "Gazi" unvanını kazandığı destansı savunma anlatılıyor.



O döneme ait yaşantının sergilendiği mağarada şehir halkının kullandığı tabanca, tüfek, kılıç, kama, et satırı, kazma, kürek ve nacak gibi birçok tarihi eşyalar da yer alıyor.



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzeyi geçen yıl Antep'in kurtuluş tarihi olan 25 Aralık'ta açtıklarını anımsatarak, 160 bin 735 vatandaşın ziyaret ettiğini söyledi.



Antep savunmasının topyekün bir halkın mücadelesi olduğuna dikkat çeken Tahmazoğlu, "Savaşlar askerler arasında yapılır ama Gaziantep savunması, kadınıyla, yaşlısıyla topyekün bir mücadeledir." dedi.



Anteplilerin Fransı ve İngilizlere karşı destansı bir mücadele sergilediğini vurgulayan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:



"Bu mücadele içinde çocuklar var. Çocuklar gidip boş kovanlar toplamış. Cephedeki büyüklerine yemek, erzak taşıyarak katkı sağlamışlar. Hanımlar çocukların topladıkları boş kovanları doldurmuş. Çocuklarına bakmış, evlerindeki, cephanedeki ihtiyaçları karşılamış. Yaşlı, sanatkar kim ne yapabiliyorsa topyekün bir mücadele içine girmişler. Tarihte Gaziantep belgelerinde görülüyor ki 6 bin 317 şehidin tamamı asker değil. İçlerinde çocuklar, kadınlar var. Savaş kurallarına uymayan çok alçakça bir savaş olmuş. Çocuklara, kadınlara zulmedilmiş. Mustafa Kemal Atatürk ve TBMM kararıyla şehrimiz Gazilik ünvanını hak etmiştir."



Ayrıca Tahmazoğlu, müzede 15 Temmuz ile ilgili bir bölümün de yer aldığını sözlerine ekledi.

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