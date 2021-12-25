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Bu nasıl bir soğukkanlılık? İstanbul'da öldürdüğü kişinin cesedini Bursa'ya kadar ön koltukta taşıdı - Son Dakika

Bu nasıl bir soğukkanlılık? İstanbul'da öldürdüğü kişinin cesedini Bursa'ya kadar ön koltukta taşıdı

25.12.2021 16:16

İstanbul'da kayıp müracaatı yapılan Yemen uyruklu Nabıl Mohammed Abdullah Zabıba'nın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Nabıl Zabıba'yı otomobilin içinde vurduktan sonra ön koltuğa oturtup emniyet kemerini bağlayan ve sanki uyuyan bir kişi gibi Bursa'ya götürüp ormanlık alana atan yine Yemen uyruklu şüpheli Ahmed D. polis tarafından yakalandı.

Beylikdüzü'nde Nabıl Zabıba'nın eşinin polise başvurarak ondan 2 gündür haber alamadığını söylemesi üzerine soruşturma başlatıldı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede şüphelinin son olarak bir otomobil galerisinde çalışan yine Yemen uyruklu Ahmed D. ile görüştüğünü tespit etti. Polis, Ahmed D.'yi gözaltına aldı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Ahmed D. bir çok kez ifade değiştirdikten sonra cinayeti işlediğini kabul etti. Şüpheli cinayeti işyeri sahibi Suudi Arabistan uyruklu Adnan İ.'nin azmettirmesi sonucu yaptığını anlatınca, Adnan İ. de gözaltına alındı. Polis soruşturmasına göre piyasaya yüklü miktarda borcu olan Ahmed D., yine borçlu olduğu çalıştığı firmada kiralık aracını çalıştıran Nabıl Zabıba ile Gürpınar sahilinde buluştuğu bir süre sonra Ahmed D.'nin Nabıl Zabıba'yı öldürdüğü belirlendi.

İSTANBUL'DA ÖLDÜRDÜĞÜ KİŞİNİN CESEDİNİ BURSA'YA KADAR ÖN KOLTUKTA TAŞIDI

UYUYOR SÜSÜ VERDİĞİ CESEDİ ÖN KOLTUKTA TAŞIMIŞ

Polis cinayetle ilgili tüyler ürpertici detaylara da ulaştı. Ahmed D.'nin, Zabıba'yı öldürdükten sonra cesedin emniyet kemerini taktığı ve üstüne bir mont örterek uyuyor süsü verdiği belirlendi. Şüphelinin bu şekilde yola çıkarak yaklaşık 100 kilometre yol kat edip, cesedi Bursa'da ormanlık alana attığı tespit edildi. Yapılan soruşturmada şüphelinin cesedi otomobilin içinde taşırken güvenlik kameralarına yakalandığı ortaya çıktı.

KATİL CESEDİN YERİNİ GÖSTERDİ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinde gözaltında bulunan Ahmed D., cesedi attığı yeri polis ekiplerine gösterdi. 23 Aralık 2021 tarihinde atıldığı yerden çıkarılan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Poliste yapılan sorgularında Ahmed D.'nin azmettirici olarak işaret ettiği patronu Adnan İ. ise suçlamaları kabul etmedi. Poliste verdiği ifadesinde kimseyi öldürmesi için Ahmed D.'yi azmettirmediğini söylediği öğrenildi. Yetkililer olayın ikili arasında alacak verecek yüzünden meydana geldiğini söylerken, şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.

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Beylikdüzü, Yemen, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bu nasıl bir soğukkanlılık? İstanbul'da öldürdüğü kişinin cesedini Bursa'ya kadar ön koltukta taşıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu nasıl bir soğukkanlılık? İstanbul'da öldürdüğü kişinin cesedini Bursa'ya kadar ön koltukta taşıdı - Son Dakika
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