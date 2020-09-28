Bu nasıl eş! Bu nasıl baba! - Son Dakika

Engelli eşini darp etti, 7 aylık kızını 12. kattan atmaya kalktı. Evlendiği günden bu yana eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Mersinli Buse Akın, "Özgecan gibi olmak istemiyorum" diyerek yetkililerden yardım istedi. Son olarak iki gün önce eşi tarafından darp edilen yüzde 90 engelli Buse, hamileyken de eşinin kendisini dövdüğünü söyledi. Buse, "Çocuğumu 12. katın balkonundan sarkıtarak aşağıya atmakla tehdit etti" dedi.

14 yaşında geçirdiği trafik kazasında beli kırılan ve bir yıl boyunca hiç yürüyemeyen, bugün ancak koltuk değnekleriyle ayakta durabilen yüzde 90 engelli 22 yaşındaki Buse Akın'ın hayatı, Mersin'den fizik tedavi için gittiği Kütahya'da hastanede Ş.F.A. tanışmasının ardından kabusa döndü. Tedavi gördüğü hastanede fizyoterapi teknikeri olarak çalışan 25 yaşındaki Ş.F.A.'nın evlilik teklifini kabul eden 7 aylık bir çocuk annesi Buse, iddiaya göre nişanlılık döneminden bu güne kadar eşinden sürekli fiziki ve sözlü şiddet gördü. 28 Nisan 2019'da evlendiği eşinin, son olarak 25 Eylül Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece yumruklarla kendisini darp etmesinin yanında 7 aylık kızını da 12. kattaki evlerinin balkonundan sarkıtarak aşağı atmakla tehdit ettiğini iddia etti. Çocuğu, Ş.F.A.'nın elinden çağırdığı polislerin kurtardığını belirten Buse, olayın ardından annesinin evine sığındı. Buse, sosyal medyadan video yayınlayarak, yetkililerden yardım istedi.

(İHA)

"BALAYIMIZIN İLK GÜNÜ ŞİDDET UYGULADI"

Buse Akın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Ş.F.A. ile evlenip Kütahya'da yaşamaya başlayan genç kadın, daha evlendikleri ilk gün balayı için gittikleri Antalya'da şiddete maruz kaldığını söyledi. Akın, "Balayımızın ilk günü bana şiddet uyguladı, içti, vurdu. Orada zaten uyuşturucu aramaya başlamıştı, 'yapma' dediğim için beni havuza atıp vurmaya kalktı. Sesimi çıkaramadım, çünkü elim kolum bağlıydı. Hep iyimser bakmaya çalıştım. Bu şiddet hep devam etti. Balayından döndükten sonra da en ufak bir olayı bahane ederek, mesela bir yastık yere düştüğü için bana bağırıyordu, temizlik yaparken yere düşüyordum, gelip vuruyordu. Ailesi de tedavi görmesi gerektiğini söylüyordu ama kendisi tedavi görmek istemedi" dedi.

"HAMİLEYKEN DE BENİ DARP ETTİ. BİR HAFTA HASTANEDE YATTIM"

Eşinin fiziki ve sözlü şiddetinin hiç durmadığını dile getiren Buse, "Hamileyken de beni darp etti. Beni yerlerde sürükledi. Hem psikolojik hem fiziksel şiddete maruz kaldım. Düşük tehlikesi nedeniyle bir hafta hastanede yattım, kanamam vardı. Tedavi gördüm ve bunu örtbas ettiler. Şiddet hep vardı, sözlü ya da fiziksel hep devam etti. Sürekli küfür ediyordu. Ailesi her zaman 'değişir, sen alttan al, seslenme' diyerek beni susturdu" diye konuştu.

"ÇOCUĞUMUZU 12. KATIN BALKONUNDAN SARKITARAK, AŞAĞI ATMAKLA TEHDİT ETTİ"

Çift, durumları belki düzelir düşüncesiyle bir ay önce Mersin'e taşındı ancak şiddet burada da devam etti. Son olarak geçtiğimiz cumayı cumartesiye bağlayan gece eşinin kendisini darp ettiğini söyleyen Buse, "Gözümün önünde çocuğumun beşiğine tekme attı. Çocuğu aldı, yalvardım, 'Yapma, beni annemlere götür, yarın yine konuşuruz' diyerek alttan almaya çalıştım. Gece yarısı bir kadınla konuşuyordu, 'emlakçı' dedi, kabul ettim. İçki içmişti, alkollüydü. Çocuk kucağındaydı, 'alkollüsün, çocuğa o şekilde yaklaşma' dediğim için bana şiddet uyguladı. Arkam dönüktü, bana yumruk attı. Sersemledim, engelli olduğum ve dengem olmadığı için yere düştüm. O sırada canımın yanmasıyla 'yardım edin' diye bağırdım. Beni duymasınlar diye ışıkları kapattı. Balkona gidip çocuğumuzu 12. kattan aşağıya sarkıttı ve 'Sus, çocuğu atarım' dedi. Elleri titriyordu, zaten sarhoştu. Gidip ayağına yapıştım atmaması için. Sırtıma vurmaya başladı. Zaten belimde platin var, çatlamıştı. Daha kötü olmam için bile bile platinlerime vurdu. Saçlarım koptu" ifadelerini kullandı.

SİLAHLA TEHDİT ETMİŞ

Şiddet ilk başladığı anda fırsat bulup annesini ve polisi aradığını anlatan Buse, Ş.F.A.'nın eve gelen polisleri görünce çocukla birlikte yeniden balkona koştuğunu söyledi. Eşinin elinden çocuğu polislerin kurtardığını belirten Buse, karakola gidip şikayetçi olduğunu, darp raporu aldığını ve Ş.F.A.'ya 6 ay uzaklaştırma verildiğini kaydetti. Eşinin ruhsatsız iki silahı olduğunu ve sürekli silahla tehdit ettiğini dile getiren Buse Akın, "Eşim, 'Benden ayrılırsan çocuğu alırım, Hollanda'ya götürürüm' diyordu. Kütahya'dayken gitmeye kalktım, 'Silahlarım var, hepinizi vururum, kim gelirse vururum, seni buradan alamazlar' diyordu. İki silahı vardı, polislere söyledim ikisine de el konuldu. Yerde mermiler vardı, polisler aldı. Silahları ruhsatsızdı. Silahları beni korkutmak ve tehdit etmek için almıştı" şeklinde konuştu.

"'HAPSE GİRERSEM DE ÖLDÜRMEDEN GİRMEYEYİM' DEMİŞ"

Eşinin şu anda serbest olduğunu dile getiren Akın, annesinin çocuğun eşyalarını almak için eve gittiğinde de Ş.F.A'nın şiddetine maruz kaldığını söyleyerek, "Annemle teyzem o yokken eve gittiğinde gelmiş, kapıyı kırmaya çalışmış, 'Hapse girersem de öldürmeden girmemeyim. Öldüreceğim onları' demiş. Polislerin yardımıyla çıkabilmişler evden" diye konuştu.

"ÖZGECAN GİBİ OLMAK İSTEMİYORUM"

Boşanma davası açmaya hazırlanan Buse, yetkililerden yardım isteyerek, "Özgecan gibi olmak istemiyorum. Çocuğumla yaşamak istiyorum. Benden uzak dursun" dedi.