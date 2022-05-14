Bu nasıl fiyat? Xiaomi 12 kutusundan çıkıyor! - Son Dakika

Xiaomi, bir süre önce Xiaomi 12 ve 12 Pro modellerinin Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi. An itibariyle ülkemizde satışta bulunan akıllı telefonların fiyatları da belli oldu. Biz de bu videomuzda Xiaomi 12 modelinin kutu açılışını gerçekleştirdik. Peki cihaz, fiyatını hak ediyor mu? İşte Xiaomi 12 kutu açılışı…
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Xiaomi 12 kutu açılışı
ShiftDelete.Net olarak farklı videolarla karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Türkiye tanıtımı gerçekleşen Xiaomi 12 serisinin standart modelini kutusundan çıkardık. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan sizleri videomuzla baş başa bırakalım.
Xiaomi 12, Qualcomm'un en yeni yongası olan Snapdragon 8 Gen 1 ile birlikte geliyor. 4 nm mimariye sahip işlemci; bir adet Arm Cortex-X2 (3.0GHz), üç Arm Cortex-A710 (2.5GHz), dört Arm Cortex-A510 (1.8GHz) olmak üzere toplanda 8 çekirdekli yeni Arm V9 mimarisiyle karşımıza çıkıyor.
Ayrıca cihazda Adreno GPU bulunuyor. Buna ek olarak LPDDR5X RAM desteğine sahip. Bu da onu direkt olarak dünyanın en hızlı telefonları arasına konumlandırıyor. Tabii işlemci ve tasarım gibi Pro modeliyle benzer yanları olsa da aslında tamamen farklı cihazlar olduğunu biraz daha derine indiğimizde anlıyoruz.
6.28 inç boyutundaki Xiaomi 12, 120 Hz ekran tazeleme hızı sunan, 1100 nit parlaklığa çıkabilen, 419 Ppı piksel yoğunluğuna sahip 2400×1080 AMOLED bir panelle birlikte geliyor. Ayrıca DCI-P3 renk gamutu ve 128 bit desteği de bulunuyor. Buna ek olarak Corning Gorilla Glass Victus ile korunduğunu da belirtelim.
Xiaomi 12, arka tarafında bulunan kamera adası üzerindeki üç kamerayla karşımıza çıkıyor. Cihazın 1/1.56 inç boyutundaki Sony IMX766 sensörlü 50 Megapiksel ana kamerası, 1/1.12 inç boyutunda sensöre sahip 13 Megapiksel ultra geniş açı ve makro lens şeklinde bir dizilimi bulunuyor. Bunun dışında 67W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 4.600 mAh'lik pilden besleniyor.
Xiaomi 12 teknik özellikleri
Adreno 730 GPUEkran6.28 inç 120 Hz tazeleme, HDR10+ 419 Ppı, 2400×1080 AMOLED, 1100 nit parlaklık, DisplayMate A+, Delta E= 0.59, JNCD= 0.61, DCI-P3 renk gamutu, 128 bit renk desteği, Corning Gorilla Glass VictusBatarya4500 mAh, 67W kablolu hızlı şarj (39 dakikada tam dolum), 50W kablosuz hızlı şarj (53 dakikada tam dolum), 10W ters kablosuz şarj Power Delivery 3.0, Quick Charge 4+Kamera1/1.56 inç sensörlü OIS destekli 50 Megapiksel Sony IMX766 ana kamera, 1/1.12 inç sensörlü 13 Megapiksel geniş açı, 5 Megapiksel Makro lens, 32 Megapiksel özçekim 8K ve 4K HDR videoTasarım152.7 x 69.9 x 8.2 mm, 179 gBağlantıWiFi 6 802.11 a/b/g/n/ac/6 10Gbps, Bluetooth 5.2, NFC, Type C 2.0DiğerHarman Kardon ve Dolby Atmos ses desteği, Ekran altı parmak izi okuyucu, çift SIM,Versiyonlar8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GBRenk seçeneğiSiyah, yeşil, mavi, pembe Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi 12 modelinin Türkiye fiyatı nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın. Son Dakika › Güncel › Bu nasıl fiyat? Xiaomi 12 kutusundan çıkıyor! - Son Dakika
İşletim sistemiAndroid 12, MIUI 13İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Adreno 730 GPUEkran6.28 inç 120 Hz tazeleme, HDR10+
419 Ppı, 2400×1080 AMOLED,
1100 nit parlaklık, DisplayMate A+,
Delta E= 0.59, JNCD= 0.61,
DCI-P3 renk gamutu, 128 bit renk desteği,
Corning Gorilla Glass VictusBatarya4500 mAh, 67W kablolu hızlı şarj (39 dakikada tam dolum),
50W kablosuz hızlı şarj (53 dakikada tam dolum),
10W ters kablosuz şarj
Power Delivery 3.0, Quick Charge 4+Kamera1/1.56 inç sensörlü OIS destekli 50 Megapiksel Sony IMX766 ana kamera,
1/1.12 inç sensörlü 13 Megapiksel geniş açı,
5 Megapiksel Makro lens,
32 Megapiksel özçekim
8K ve 4K HDR videoTasarım152.7 x 69.9 x 8.2 mm, 179 gBağlantıWiFi 6 802.11 a/b/g/n/ac/6 10Gbps,
Bluetooth 5.2, NFC, Type C 2.0DiğerHarman Kardon ve Dolby Atmos ses desteği,
Ekran altı parmak izi okuyucu, çift SIM,Versiyonlar8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GBRenk seçeneğiSiyah, yeşil, mavi, pembe
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi 12 modelinin Türkiye fiyatı nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Güncel › Bu nasıl fiyat? Xiaomi 12 kutusundan çıkıyor! - Son Dakika