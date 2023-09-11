Bir garip gelenek! Gelin, damadı boynuna tasma takarak eve soktu - Son Dakika

Bir garip gelenek! Gelin, damadı boynuna tasma takarak eve soktu

Son Güncelleme: 11.09.2023 16:55

Son dönemlerde düğünlerde yaşanan ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, gelinin damadı boynuna tasma takarak eve soktuğu görüldü.

Yeni evlenen çiftin düğün gününde çekilen bir video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bahsi geçen görüntülerde gelinin damadın boynuna tasma taktığı anlar yer alıyor. Görüntülerin devamında boynuna ip bağlanan damadın gelinin peşinde yeni evlerine girdiği görülüyor.

"BU NASIL BİR ZİHNİYET?"

O esnada çevredekilerin de gelin ve damat sıradan bir şey yapıyormuş gibi alkış tutması dikkatlerden kaçmadı. Kısa sürede en çok izlenen videolar arasına giren görüntünün altına "Bu nasıl bir zihniyet? Hadi onu yapanlar neyse de alkış tutanlar neyi yaşıyorlar acaba?", "Ülkecek sonumuz kötü", "Ne yapacaklarını şaşırdılar, birbirlerine nasıl saygı duyacaklar acaba", "Tiktok sonrası ülkenin hali" şeklinde yorumlar yapıldı.

Damatlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bir garip gelenek! Gelin, damadı boynuna tasma takarak eve soktu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir garip gelenek! Gelin, damadı boynuna tasma takarak eve soktu - Son Dakika
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