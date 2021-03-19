Bu nasıl insanlık? Yunan görevliler, ellerini kelepçeledikleri göçmenleri denize attı
19.03.2021 13:00
Yunanistan sahil güvenlik birimleri, Ege Denizi'nde yasa dışı geçiş yapmak isteyen göçmenleri yakalayarak darbetti. Elleri kelepçelenerek denize atılan göçmenlerden 7'si kurtarıldı, 1'inin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 4 göçmeni arama çalışmaları devam ediyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kurtarma anlarına ait görüntüleri paylaşarak sosyal medya hesabından, "Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darp edip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelere bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı. Sahil Güvenliğimiz 02.55'te 2 göçmeni canlı kurtardı, bir cansız bedene ulaştı. Kayıp olanları aramaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
"DOĞRUDAN DENİZE ATILDIKLARI ÖĞRENİLDİ"
İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adasına geçmeye çalışan sığınmacıları taşıyan botun batması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada "Alınan ilk ifadeler doğrultusunda, Yunanistan unsurlarınca elleri plastik kelepçelerle bağlanıp darbedilerek eşyalarına el konan sığınmacıların, herhangi bir can salı ve botu olmaksızın doğrudan denize atıldıkları öğrenilmiştir" ifadeleri yer aldı.
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