Bu nasıl motivasyon! Olimpiyatlar'da sporcusunu kavgadaymış gibi dövdü

Olimpiyatlar'da Alman judocu Martyna Trajdos ile antrenörü Cladiu Pusa'nın ilginç iletişimi dünyayı şaşırttı. Kadınlar 63 kiloda Macar Szofi Özbaş ile kozlarını paylaşan Alman sporcu, bir anda durarak hocası Cladiu Pusa'yı beklemişti.

Claudiu Pusa, öğrencisini yakasından tutup sert şekilde salladıktan sonra peş peşe tokatlar attı. Tepki vermeyen sporcunun mindere doğru yönelmesi, izleyenleri şaşırttı.

"KOÇ NE DEDİYSEM ONU YAPTI"

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Martyna Trajdos, hocası tarafından yapılan hareketlerin maç öncesi ritüeli olduğunu söylemiş ve bunu kendisinin bizzat istediğini ifade etmişti.

"BU BİR RİTÜELDİR"

Sporarena'nın aktardığı haberde Pusa'nın ifadeleri dikkat çekti. Pusa, "O hareketler sporcumuzla yaşanan bir ritüeldir. Maçı kaybettiği düşünülürse, yeterince sert davranmadığım ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.