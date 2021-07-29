Olimpiyatlar'da Alman judocu Martyna Trajdos ile antrenörü Cladiu Pusa'nın ilginç iletişimi dünyayı şaşırttı. Kadınlar 63 kiloda Macar Szofi Özbaş ile kozlarını paylaşan Alman sporcu, bir anda durarak hocası Cladiu Pusa'yı beklemişti.
Claudiu Pusa, öğrencisini yakasından tutup sert şekilde salladıktan sonra peş peşe tokatlar attı. Tepki vermeyen sporcunun mindere doğru yönelmesi, izleyenleri şaşırttı.
Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Martyna Trajdos, hocası tarafından yapılan hareketlerin maç öncesi ritüeli olduğunu söylemiş ve bunu kendisinin bizzat istediğini ifade etmişti.
Sporarena'nın aktardığı haberde Pusa'nın ifadeleri dikkat çekti. Pusa, "O hareketler sporcumuzla yaşanan bir ritüeldir. Maçı kaybettiği düşünülürse, yeterince sert davranmadığım ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Bu nasıl motivasyon! Olimpiyatlar'da sporcusunu kavgadaymış gibi dövdü - Son Dakika Spor