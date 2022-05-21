Bu nasıl psikolog? Her gün itiraf adı altında rezillikleri ifşa edip ünlü olmaya çalışıyor - Son Dakika
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Bu nasıl psikolog? Her gün itiraf adı altında rezillikleri ifşa edip ünlü olmaya çalışıyor

21.05.2022 12:31
Bu nasıl psikolog? Her gün itiraf adı altında rezillikleri ifşa edip ünlü olmaya çalışıyor

Psikolog Esra Ezmeci, bir süredir sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen çeşitli soruları yanıtlayıp kendisine yapılan itirafları paylaşıyor. Bu paylaşımların çoğunlukla cinsel içerikli olması kısa sürede medyada kendine yer buldu. Ancak Ezmeci'nin bu paylaşımları sürekli yapmaya başlaması sosyal medyada tepki çekti. Kullanıcılar Ezmeci'nin takipçi kastığını ve gündeme gelmek için bu durumu kullandığını söyledi.

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Esra Ezmeci, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu nasıl psikolog? Her gün itiraf adı altında rezillikleri ifşa edip ünlü olmaya çalışıyor - Son Dakika


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