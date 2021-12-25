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Bu nasıl vahşet! Sokak köpeğinin gözlerini dağlayıp işkence ettiler - Son Dakika

Bu nasıl vahşet! Sokak köpeğinin gözlerini dağlayıp işkence ettiler

25.12.2021 20:35

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki gözü dağlanan ve işkence edilen sokak köpeği tedavi altına alındı. Köpeğin hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı.

İlçe merkezinde iki gözü dağlanmış işkence edilmiş sokak köpeğini görenler, Alaplı Belediyesi'ne haber verdi. Ekipler, sokak köpeğini alarak Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Tedavi altına alınan köpeğin iki gözünün dağlandığı, ayrıca ayaklarından da yara aldığı tespit edildi.

"YAŞATMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Veteriner hekim Yunus Emre Demirhan, yaralı köpeğe ilk müdahaleyi yaptıklarını belirterek, "Burada getirildiğinde sağlık durum iyi değildi. Gözlerine ciddi şekilde zarar verilmiş. Ayrıca ayaklarından da yaralanmış. İlk tedavisini hemen yaptık. Sağlık durumu pek iyi değil. Onu yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

KÖPEĞİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, köpeği gözleri dağlanmış halde bulduklarında çok üzüldüklerini ve iyileşmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Köpeğin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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Rehabilitasyon Merkezi, Sokak Hayvanları, Hisarcık, Alaplı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bu nasıl vahşet! Sokak köpeğinin gözlerini dağlayıp işkence ettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu nasıl vahşet! Sokak köpeğinin gözlerini dağlayıp işkence ettiler - Son Dakika
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