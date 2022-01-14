Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı - Son Dakika

bülent C.:

Devletin bu duruma el atması gerekiyor. enflasyon 6 , evsahibi ise 33 zam istiyor yok böyle birşey. Birde kapıya balta ile dayanması bu bir suçtur. Ev sahibinin kendi evide olsa sonuçta kiraya vermiş ve o ev kirasını ödediği zaman içinde kiracınındır. Bizim milletimizde vicdan diye birşey kalmamış maalesef.