Türkiye, sosyal medyaya düşen bu videoyu konuşuyor. İddiaya göre 1200 TL olan kirayı 3000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, sinirle eline balta alıp kiracılarının kapısına dayandı.
Balta darbeleriyle kapıyı paramparça eden ev sahibi, içeri girdikten sonra ise aileye korku dolu anlar yaşattı.
Sosyal medyaya düşen görüntülerde, kapının parçalarının yerlere döküldüğü ve içeri giren ev sahibinin darmadağın ettiği ailenin evin savaştan çıkmış gibi görünen son hali yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı - Son Dakika