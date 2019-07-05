'Bu Ne Be?' Diyeceğiniz, İnsanın Gözünü Kanatan 22 Modifiyeli Araba

Otomobilleri modifiye etmek, dünyanın hemen her noktasında hayranı bulunan bir hobi. Herkes kendi kültürüne, çevresine ve hayal gücüne göre otomobilleri modifiye ediyor.Bu haberdeki arkadaşların yaptıkları ise modifiye falan değil. Şu arabalardan biriyle sokağa çıksanız sizi trafik polisi değil narkotik şube durdurur, öyle garip otomobillerden bahsediyoruz. Sıcak yaz günlerinde otomobil ve modifiye sevenlerin iyice içinin daralmasına neden olabilecek bu çirkinlik abideleriyle tanışmaya hazır mısınız?Mad Max filminden fırlamış gibi görünen bir araba gerçekten de sahibi tarafından bile isteye bu hale getirilmiş.Bu arkadaşta bir etiket hastalığı olduğunu tahmin ediyoruz. Artan etiketleri arabaya yapıştırmanın iyi bir fikir olduğunu düşünmüş.Bu aracın sahibinin tam olarak ne yapmak istediği hakkında bir fikrimiz yok.Bir zamanlar taksi olduğunu düşündüğümüz bu araç, yaşamına bir antep fıstığı olarak devam ediyor.Keşke sedanı pickup'a dönüştürmeyi düşündüğünde arka kapılardan da kurtulmayı akıl etseydin.Anladığımız kadarıyla robotumsu dekor, arabaya arkadan çarpmasınlar diye dua ediyor.Arabanın üzerine kuş pislemiş sandınız değil mi. Malesef ki o lekeler bir 'modifikasyon'.Bu aracın geri geri nasıl park ettiğini izlemek keyifli olabilirdi.Bu aracın sahibi de yeni bir şey denemiş, ama olmamış. Olmamış yani.Karşınızda yeni nesil bir pokemon duruyor; tetenaboa.Bu da kıdemli polis memuru köpek balığı arabası. Daha iyi bir isim olamazdı bizce.Bu araca da Amerikan usulü köfteci arabası diyebiliriz.Hangimiz NFS'de araca uyumsuz olduğu halde bonus veren parçalardan takmadık ki.Araba bir şeye kızmış galiba.Bu sıcak havalarda çok da kötü bir fikir olmayabilir.Yine bir takım alakasız modifikasyonlar.Yapma işte onu yapma. Olmuyor. Yapma.Modifiyeli araç dendiği zaman gözünüzün önüne direkt olarak sanat eserine dönüşmüş otomobiller geliyorsa, artık gelmeyeceğini söyleyebiliriz.