Bu Ne Demek? - Fotoğraflı Soğuk Espri Yarışması
39 dakika önce
Yeni bir fotoğraflı soğuk espri yarışması daha çektik. Soruya yanlış cevap veren veya bilemeyen arkadaşlar her seferinde cezaya maruz kalıyor.
Yeni bir fotoğraflı soğuk espri yarışması daha çektik. Soruya yanlış cevap veren veya bilemeyen arkadaşlar her seferinde cezaya maruz kalıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:48 Kaynak: Youtube
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