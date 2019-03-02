Bu Ne Demek? - Fotoğraflı Soğuk Espri Yarışması

Yeni bir fotoğraflı soğuk espri yarışması daha çektik. Soruya yanlış cevap veren veya bilemeyen arkadaşlar her seferinde cezaya maruz kalıyor.

Yeni bir fotoğraflı soğuk espri yarışması daha çektik. Soruya yanlış cevap veren veya bilemeyen arkadaşlar her seferinde cezaya maruz kalıyor.

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