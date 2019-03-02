Son Dakika Haberleri: Bu Ne Demek? - Fotoğraflı Soğuk Espri Yarışması

Bu Ne Demek? - Fotoğraflı Soğuk Espri Yarışması

39 dakika önce

Yeni bir fotoğraflı soğuk espri yarışması daha çektik. Soruya yanlış cevap veren veya bilemeyen arkadaşlar her seferinde cezaya maruz kalıyor.

Yeni bir fotoğraflı soğuk espri yarışması daha çektik. Soruya yanlış cevap veren veya bilemeyen arkadaşlar her seferinde cezaya maruz kalıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:48 Kaynak: Youtube

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