Bu Ne Eti Anlamadık!? Portekiz'de Çılgınlar Gibi Yiyorlar! Ronaldo'nun da Favorisi
42 dakika önce
Lisbon'da her yerde millet çılgınlar gibi bu eti yiyor.
Lisbon'da her yerde millet çılgınlar gibi bu eti yiyor. İsmi Bifana mı, bufana mı anlamadık. Yağda böyle yüzen eti yemek ne olursa olsun küllen zarar değil mi?
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:55 Kaynak: Youtube
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