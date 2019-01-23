Son Dakika Haberleri: Bu Ne Eti Anlamadık!? Portekiz'de Çılgınlar Gibi Yiyorlar! Ronaldo'nun da Favorisi

Bu Ne Eti Anlamadık!? Portekiz'de Çılgınlar Gibi Yiyorlar! Ronaldo'nun da Favorisi

42 dakika önce

Lisbon'da her yerde millet çılgınlar gibi bu eti yiyor.

Lisbon'da her yerde millet çılgınlar gibi bu eti yiyor. İsmi Bifana mı, bufana mı anlamadık. Yağda böyle yüzen eti yemek ne olursa olsun küllen zarar değil mi?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:55 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatma Girik'in, Ayşen Gruda'nın Ölümü Üzerine Yaptığı Açıklama, Sosyal Medyada Gündem Oldu Rakka Halkı Terör Örgütü YPG/PKK'ya 24 Saat Süre Verdi

ABD Başkanı Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı'nı 'Geçici Devlet Başkanı' Olarak Tanıdığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 22:37:16. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu Ne Eti Anlamadık!? Portekiz'de Çılgınlar Gibi Yiyorlar! Ronaldo'nun da Favorisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]