Bu neyin öfkesi...Otomobilin üzerine çıktı, minibüs sürücüsüne böyle tekme attı - Son Dakika
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Bu neyin öfkesi...Otomobilin üzerine çıktı, minibüs sürücüsüne böyle tekme attı

07.04.2022 09:44

Bursa'da yol verme meselesi yüzünden 2 sürücünün tartışması kavgaya dönüştü.

Bursa'da yol verme meselesi yüzünden 2 sürücünün tartışması kavgaya dönüştü. Öfkeli sürücü, kendi aracının tavanına çıkarak minibüs şoförüne tekme tokat vurdu. Bu anlar anbean kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, minibüs şoförü ve otomobil sürücüsünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Öfkeli sürücüsü, otomobilinin tavanına çıkarak minibüs sürücüsüne tekme ve tokat vurdu. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sürücü otomobilin üstünden indirildi. Bu anlar cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

Bu neyin öfkesi...Otomobilin üzerine çıktı, minibüs sürücüsüne böyle tekme attı
Bu neyin öfkesi...Otomobilin üzerine çıktı, minibüs sürücüsüne böyle tekme attı
Bu neyin öfkesi...Otomobilin üzerine çıktı, minibüs sürücüsüne böyle tekme attı
Bu neyin öfkesi...Otomobilin üzerine çıktı, minibüs sürücüsüne böyle tekme attı
Bu neyin öfkesi...Otomobilin üzerine çıktı, minibüs sürücüsüne böyle tekme attı
Bu neyin öfkesi...Otomobilin üzerine çıktı, minibüs sürücüsüne böyle tekme attı
Bu neyin öfkesi...Otomobilin üzerine çıktı, minibüs sürücüsüne böyle tekme attı
Bu neyin öfkesi...Otomobilin üzerine çıktı, minibüs sürücüsüne böyle tekme attı
Bu neyin öfkesi...Otomobilin üzerine çıktı, minibüs sürücüsüne böyle tekme attı

YORUMLAR
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Osmangazi, Minibüs, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu neyin öfkesi...Otomobilin üzerine çıktı, minibüs sürücüsüne böyle tekme attı - Son Dakika


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