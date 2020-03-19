Bu öğrenciler tatile rağmen gece gündüz okulda - Son Dakika
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Bu öğrenciler tatile rağmen gece gündüz okulda

6 saat önce

Bu öğrenciler tatile rağmen gece gündüz okulda Liseli öğrenciler tonlarca dezenfektan üretiyor Korona virüsüne karşı öğrencilerin dezenfektan mesaisi Bursa'da Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü'nde dezenfektan üretimi 4 tondan 20 tona çıktı.

Bu öğrenciler tatile rağmen gece gündüz okulda

Liseli öğrenciler tonlarca dezenfektan üretiyor

Korona virüsüne karşı öğrencilerin dezenfektan mesaisi

BURSA - Bursa'da Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü'nde dezenfektan üretimi 4 tondan 20 tona çıktı. Kamu ve özel sektörün dezenfektan ihtiyacını karşılamak için öğrenciler ve öğretmenler gece gündüz çalışıyor.

Türkiye'de korona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında Bursa Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğretmen ve öğrencileri gece gündüz dezenfektan üretiyor. Tüm okulların tatilde olduğu bir süreçte kimya bölümü öğretmenleri ve öğrencileri günde 4 ton ürettikleri dezenfektan kapasitesini 20 tona çıkarttı. Kamu kurumları başta olmak üzere özel sektör için de üretilen el, cilt ve ortam dezenfektanları başta Bursa olmak üzere civar illere de gönderiliyor.

Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah İnce, "Bursa'da hatta Türkiye'de bütün okulların kapalı olduğu zamanda faal olan ender okullardan birisiyiz. Bursa'da şu an tek bizim okulumuzun kimya bölümü üretim anlamında faaliyettedir. Bu ortamda hem öğrencilerimiz, hem öğretmenlerimiz ve kurum personellerimiz ciddi bir şekilde korona virüsü ile mücadele noktasında çaba gösteriyor. Korona virüsüne dur demek için yola çıktık. Öncelikle Bursa olmak üzere, civar illeri de kapsayacak şekilde olabildiğince virüs karşıtı dezenfektan üretmek için yoğun çaba gösteriyoruz. Günlük kapasitemizi 4 tondan 20 tona kadar çıkarttık. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm personelimiz gece gündüz demeden, hızlı bir şekilde kaliteli dezenfektenler üreterek piyasaya sunulması noktasında gayret gösteriyorlar" dedi.

"Esasında bizim 10'dan fazla temizlik ürünü üretme portföyümüz vardı. Fakat bu salgın hastalık sürecinden dolayı tamamen dezenfektasyona yöneldik" diyerek sözlerini sürdüren İnce, " El, cilt, yüzey ile ortam dezenfektasyonu hep birlikte üretiyoruz. Piyasa fiyatlarının altında, döner sermaye işletmesi kapsamında faturalı, kontrollü bir şekilde ürün satışı yapıyoruz. Bu ürettiklerimizi kamu ve özel sektöre olabildiğince hızlı şekilde transfer ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kapasite 4-5 kat arttırıldı

Dezenfektan üretiminin ne kadar süreceği noktasında bir planlama olmadığının altını çizen İnce, "Bizim önceliğimiz Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatlarıdır. Bu anlamda Bursa ilimizin ihtiyacı karşılamak, okullarımızın dezenfektasyonunu sağlamak için 160-170 ton civarında bir sipariş aldık. Bunu üretmekle resmen mükellefiz. Onun ötesinde bir ihtiyaç olursa onu da karşılama çabası içindeyiz. Sürecin nasıl gelişeceğini, virüsün ne derece yayılıp, duracağını bizim kestirmemiz mümkün değildir. Biz üretime devam edeceğiz. Bu süreçten dolayı dezenfektasyona yöneldik. Normalde sıvı sabundan, yüzey temizleyicisi gibi kimyasal temizlik ürünleri üretmekteydik. Son süreçte de kapasitemize 4-5 katına çıkartarak büyük özveri ile çalışıyoruz. Biz korona virüslü mücadeleyi vatan görevi olduğu bilinci ile hareket ediyor ve halk sağlığına katkı koymak için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Son olarak meslek liselerinin misyonuna da değinen İnce, "Meslek liselerinin misyonu, uygulamalı eğitimdir. Öğrencilerimiz bizzat süreci yaşayarak öğreniyorlar. Bu da öğrencilerimizin hem üretmesini, öğrenmesini aynı zamanda da ciddi oranda bir gelir elde etmelerini sağlıyor. Bu da onların ve ailelerin bütçesine bir destektir. Ayrıca burada süreci öğrendikleri zaman mezun olduklarında aranan vasıflı personel olarak daha kolay iş bulabiliyorlar" dedi.

Bu öğrenciler tatile rağmen gece gündüz okulda

Anadolu Lisesi, Yeşilyayla, Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:51 Kaynak: İHA

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