Bu okulda atıklar gelire dönüşüyor - Son Dakika
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Bu okulda atıklar gelire dönüşüyor

08.06.2022 13:11

Bu okulda atıklar gelire dönüşüyor Çevre dostu okulda öğrenciler atık kağıt, plastik ve atık yağlar biriktirerek okula gelir kaynağı oluşturdu Hatay'da bir ortaokulda öğrenciler, atık kağıt, plastik ve atık yağlar biriktirerek okula gelir kaynağı oluşturdu.

Bu okulda atıklar gelire dönüşüyor

Çevre dostu okulda öğrenciler atık kağıt, plastik ve atık yağlar biriktirerek okula gelir kaynağı oluşturdu

HATAY - Hatay'da bir ortaokulda öğrenciler, atık kağıt, plastik ve atık yağlar biriktirerek okula gelir kaynağı oluşturdu. Okul yönetiminin imkanları ile gerçekleştirilen sıfır atık projesi öğrencilerin de katkısı ile kısa süre de gelişti.

Ekinci Atatürk Okulu'nda öğrencilerin çevre bilinci kazanması amacıyla 2014 yılında faaliyete geçirilen sıfır atık projesi kısa süre de büyüdü. Atık kağıt, plastik ve atık yağlardan elde edilen gelir ile okul içerisine zeka oyunları sınıfları ve kütüphane yapıldı. Atık yağlar, çevrede bulunan restoranlardan toplanırken, öğretmenler ve öğrenciler de evlerindeki atık yağları getirerek bu projeye destek veriyor.

Ekinci Atatürk Ortaokulu Müdürü Ahmet Hayri Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu kampanyaya destek vermek amacıyla projeye başladıklarını belirterek, "2014 yılı Aralık ayından itibaren bu okulda müdürlük yapmaktayım. Göreve geldikten sonra öğrencilerimizin kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için hayvan barınağı ve geri dönüşüm konusunda çalışmalarımızı yaptık. Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu faaliyet ile bizlerde aynı şekilde devam edip geri dönüşüm konusunda okulumuzda ki işleri yapıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla elde ettiğimiz gelirlerle zeka oyunları sınıfları, kütüphanemizi topladığımız atık kağıt, plastik, atık yağ gibi dönüşümlerle elde ettiğimiz gelirlerle yaptık. Bu sene 2021 - 2022 eğitim öğretim yılında yaklaşık 5 ton atık yağ topladık. 5 tona yakın plastik, 30 tona yakın geri dönüşüm için topladığımız kağıtlar var. Bir kısmını geri dönüşüme gönderdik, tekrardan çalışmalarımızı yapıyoruz. Öğrencilerimizi bu anlamda kendilerini geliştirebilmeleri, hayatın içerisinde olmalarını sağlayabilmek adına özgüven vermeye çalışıyor ve kendilerini daha rahat ifade etmeye imkan sağlıyoruz. Okulun sadece öğretimden ibaret olmadığını anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Öğrenciler, atık yağ, kağıt ve plastikleri geri dönüşüm deposunda topluyor. Tonlarca ağırlığa ulaşan atıklar geri dönüşüm firmaları tarafından ücreti karşılığında satın alınıyor.

Bu okulda atıklar gelire dönüşüyor
Bu okulda atıklar gelire dönüşüyor
Bu okulda atıklar gelire dönüşüyor
Bu okulda atıklar gelire dönüşüyor

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Ekinci, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu okulda atıklar gelire dönüşüyor - Son Dakika

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