Bu okulda eğitimler sanal ortamda yapılıyor... Öğrenciler sanal ortamda ilaçlama yaparak ders görüyor - Son Dakika
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Bu okulda eğitimler sanal ortamda yapılıyor... Öğrenciler sanal ortamda ilaçlama yaparak ders görüyor

19.03.2022 13:37

Bu okulda eğitimler sanal ortamda yapılıyor.

Bu okulda eğitimler sanal ortamda yapılıyor... Öğrenciler sanal ortamda ilaçlama yaparak ders görüyor

BURSA Bursa'da lise öğrencileri sanal ortamda eğitim görerek işleri daha hızlı öğreniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hibe projesinden yararlanan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 113 bin Avro'luk hibe alarak öğrencilere ve çiftçilere sanal ortamda güvenli bir şekilde tarım alanlarına ilaçlama yapmayı öğretiyor. Öğrenciler ve çiftçiler okulda bulunan sanal gerçeklik gözlüğünü takarak simülasyonla sanal ortamda ilaçlama yaparak doğru ilaçlamayı öğreniyor.

Öğrenciler ve çiftçiler bu sayede kendilerine zarar vermeden tarım alanlarına doğru ve güvenli şekilde ilaçlama yapmayı öğreniyor. Öğrenciler sanal ortamda pratik yaptıktan sonra okulda bulunan tarla ve seralarda güvenli ve bilinçli ilaçlama yapmayı tatbik ediyor. 113 bin Avro'luk ödenekle kurulan simülasyon eğitim merkezinde Bursa'daki bin çiftçi de eğitim görecek.

Simülasyon eğitimi hakkında bilgi veren Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ali Cihan, "Projemiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hibe projesi kapsamında 113 bin Avro'ya kurduğumuz bir projedir. Ziraat ile uğraşan vatandaşlarımıza doğru ve güvenli eğitim vermeyi hedefliyoruz. Bu eğitimleri sanal gerçeklik gözlüğüyle sanal ortamda veriyoruz. Burada eğitimleri geçenleri sahaya çıkartarak gerçek uygulamayı yaptırıyoruz. Çiftçilerimizin bitkilerin doğru dozda ilaçlamalarını yapmalarını sağlıyoruz. Aynı zamanda çiftçilerimiz, ihtiyaçtan fazla ilaçlama yaparak bitki ve gıda güvenliğini koruma altına almak bununla beraber tarımla iştigal eden çiftçilerimizin kendi sağlıklarını korumak adına doğru ilaçlamayı iş sağlığı güvenliği kurallarına uygun ilaçlamayı eğitimlerimizle pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz sanal ortamda ilaçlamayla alakalı tüm hazırlıkları yaparak tam şekilde öğreniyorlar" dedi.

Burada eğitimi görmekten çok memnun olduklarını belirten öğrenciler, "Burada kaliteli hizmet alıyoruz. Sanal ortamda ilaçlamayı öğrenerek bu uygulamada öğrendiklerimizi sahada uyguluyoruz. Burada hem eğitim alıp hemde sebze ve meyve yetiştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Bu okulda eğitimler sanal ortamda yapılıyor... Öğrenciler sanal ortamda ilaçlama yaparak ders görüyor
Bu okulda eğitimler sanal ortamda yapılıyor... Öğrenciler sanal ortamda ilaçlama yaparak ders görüyor
Bu okulda eğitimler sanal ortamda yapılıyor... Öğrenciler sanal ortamda ilaçlama yaparak ders görüyor

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Anadolu Lisesi, Hamidiye, Tarım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu okulda eğitimler sanal ortamda yapılıyor... Öğrenciler sanal ortamda ilaçlama yaparak ders görüyor - Son Dakika


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