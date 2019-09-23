Son Dakika Haberleri: Bu okulda güvenlik, en üst seviyeye çıkarıldı
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Bu okulda güvenlik, en üst seviyeye çıkarıldı

28 dakika önce

Efeler Efe Emir Ayşe Çetin Anaokulu, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda sertifika almaya hak kazandı.

Bu okulda güvenlik, en üst seviyeye çıkarıldı, System.String[]

Efeler Efe Emir Ayşe Çetin Anaokulu, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda sertifika almaya hak kazandı.


Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin yaygınlaştırılması kapsamında, Efeler Efe Emir Ayşe Anaokulu'nda yürütülen belgelendirme çalışması başarılı bir şekilde tamamlandı. Efe Emir Ayşe Çetin Anaokulunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi danışmanlığında yürütülen İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (TS OHSAS 18001) denetimleri bakanlık yetkilileri tarafından gerçekleştirilerek, belgelendirme süreci tamamlandı.


Yürütülen İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (TS OHSAS 18001) kapsamında okulda kapı kolları, oyun alanı zemini, kolon ve köşeler, merdivenler, tırabzan ve korkuluklar, kalorifer petekleri güvenli hale getirildi. Kapı açılma alanları belirlenerek, oyun alanına havalandırma sistemi, mutfağa otomatik yangın sistemi ile okula giriş-çıkışları kontrol etmek için elektronik güvenlik sistemi kurulumu çalışmaları yapıldı. - AYDIN

Milli Eğitim Müdürlüğü, Ayşe Çetin, Efeler, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:55 Kaynak: İHA
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