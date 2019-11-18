İzmir'de, idarecisinden öğretmenine, kat görevlilerinden mutfak personeline kadar tüm çalışanları kadın olan anaokulunda minik öğrenciler adeta anne sevgisiyle eğitim alıyor.

Karabağlar ilçesindeki Yeşilyurt Anaokulu, çocuklar için hazırlanan farklı çalışmaların yanı sıra personelinin tamamının kadın olmasıyla da dikkat çekiyor.

Yaşları 4 ile 5 arasında değişen 220 minik öğrenciyi "anne sevgisiyle" eğitim ve öğretime hazırlayan kadın çalışanlar, bu durumun avantajlı olduğunu değerlendiriyor.

Anaokulunda 11'ü öğretmen olmak üzere 19 kadın görev yapıyor.

Okul müdürü Özlem Osmanoğulları AA muhabirine yaptığı açıklamada, anaokulu öğretmenliğinin çok zor ve özveri isteyen bir meslek olduğunu söyledi.

Çocukların bu dönemlerde aileden ayrılmanın üzüntüsünü yaşadığını bu nedenle de özel ilgi beklediklerini belirten Osmanoğulları, kendilerinin de bu doğrultuda hareket ettiklerini dile getirdi.

Okul çalışanlarının tamamının kadın olduğunu hatırlatan Osmanoğulları, şöyle konuştu:

"Yeşilyurt Anaokulu 10 yıllık hizmet veren bir kurum. Bu anlamda çokça ilgi gören bir okul olduğumuz düşünüyorum. Bizim avantajımız bütün personelimizin kadın olması, bu noktada bütün çocuklarımızı anne sevgisiyle sarabiliyoruz. Çocukların uyum süreçleri daha kolay oluyor. Bütün çocuklarımızı bu şekilde eğitim ve öğretime hazır hale getiriyoruz. Çocuklarımız 4-5 yaşlarında oldukları için anne sevgisine ihtiyaç duyuyorlar. Biz bu anlamda onları en güzel şekilde kucaklamaya çalışıyoruz."

"Çalışanların kadınlardan oluşması avantaj"

Öğretmen Seçil Utku ise çocukların yaş gruplarına göre ayrıldığını ve onlarla özel olarak ilgilendiklerini ifade etti.

Çocukların her anlamda iyi olmaları için çalışmalar yaptıklarına işaret eden Utku, "Tüm çalışanların kadınlardan oluşması aslında avantaj sağlıyor. Aile ortamı içinde işimizi en güzel şekilde yapmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Okulda kat görevlisi görev yapan Sevda Emen ise çocukları çok sevdiğini ifade ederek, kızının da burada eğitim gördüğünü dile getirdi.

Mutfak görevlisi Pınar Özcan da okulun tamamının kadınlardan oluşmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.