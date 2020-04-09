Son Dakika › Güncel › Bu okulda öğretmenler koruyucu siperlik üretiyor - Son Dakika
Bu okulda öğretmenler koruyucu siperlik üretiyor
6 saat önce
Mustafakemalpaşa'da bir lisede öğretmenler kendi imkanlarıyla koruyucu siperlik üretimine başladı.
Mustafakemalpaşa'da bir lisede öğretmenler kendi imkanlarıyla koruyucu siperlik üretimine başladı.
Korona virüs önlemleri kapsamında Mustafakemalpaşa Nilüfer Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi maske, Hamzabey Bilim ve Sanat Merezi ve Hasan Celal Güzel Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri de koruyucu siperlik üretiyor. Mustafakemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Mustafakemalpaşa Mesleki Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek üretim çalışmalarını inceledi ve korona virüs salgınını önlemede destek olmak amacıyla gönüllü olarak yapılan çalışmalardan dolayı okul yöneticileri ve üretimde görev alan öğretmenlere teşekkür etti. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 09:25 Kaynak: İHA
Son Dakika Emekli öğretmen, ilaçlarını getiren sağlık ekiplerini görünce gözyaşlarını tutamadı İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum