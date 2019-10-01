Bu okulda sadece ders değil hayvan sevgisi de öğretiliyor

Çankırı'da bulunan bir lisede öğrencilere bilimsel çalışmaların dışında hayvan sevgisi de aşılanıyor.



Çankırı TOBB Fen Lisesi tarafından okulun bahçe kısmına mini bir hayvanat bahçesi kuruldu. Okulda öğrenciler tarafından yapılan kuluçka makinesi ile başlayan proje de şuanda köpek, kedi ve çeşitli tavuk türleri bulunuyor. Okul öğrencileri tarafından bakımı yapılan hayvanlar öğrencilerle birlikte zaman geçiriyor. Okul pansiyonunda bulunan öğrenciler atık olan yemekleri çöpe atmak yerine hayvanlara vererek sürekli bir dönüşüm sağlıyor.



Okul Müdürü Nazır Şahin, "Okulumuzda 4 yıl önce başladık aslında bu çalışmalara. Fen lisesi olarak sadece bilimsel ve akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilerimizin sosyal kültürel ve sportif alanlarda da gelişmelerini istiyoruz. Bu bağlamda bu projeyle başladık. Öğrencilerimizin ders sonda hafta sonlarında sosyal faaliyetlerle tanışmalarını istedik. Bu bağlamda kümes hayvanlarıyla başladık bu işlere okulumuzun biyoloji laboratuvarında küçük bir kuluçka makinesi yaparak 7-8 çeşit tavuk türünü yumurtalardan çıkarttık ve büyüttük. Bahçede öğrencilerimiz bunları özellikle pansiyondaki atık ürünlerle besleyerek hem atık ürünleri değerlendiriyoruz. Hem de çocuklar bu hayvanların nasıl beslendiğini nasıl yaşadığını, yumurtanın mı tavuktan tavuğun mu yumurtadan çıktığını görebiliyorlar. Arkasında gene başladığımız öğrencilerin hayvanlara dokunarak onlarla iletişim kurmasını istedik. Köpeklerimiz var. Bakanlık buna bu sene başladı ama biz de 4 yıldır devam ettiriyoruz. Öğrencilerimiz sabah, öğlen ve akşam istedikleri saatte gezdirebiliyorlar. Onlarla temas edip vücutlarındaki enerjiyi atabiliyorlar. Onlar için bir rehabilitasyon merkezi gibi. Çünkü pansiyonda 150 tane öğrencimiz kalıyor. Bu öğrencilerimizin spor dışında bu tür faaliyetlerle uğraşması hem başarılarını artırıyor hem sosyal yönden rahatlıyorlar enerjilerini atmış oluyorlar. Bu bizim için büyük bir verim. Öğrencilerimiz memnun bizde memnunuz inşallah daha güzel şeyler yapacağız" ifadelerine yer veridi.



Okul pansiyonunda kalan okul öğrencisi Şevval Ece Yalçın ise "Benim de evimde bir tane köpeğim var. Buradaki köpeklerle kendi köpeğimin özlemini gideriyorum. Okuldan sonra bize o kadar güzel etkinlikler oluyor ki onları gezdiriyoruz onlara yemek veriyoruz. Onların mutlu olması bizim mutluluğumuzu çok çok artırıyor" şeklinde konuştu. - ÇANKIRI