Son Dakika Haberleri: Bu Okulda Tecrübeler Paylaşılıyor

Bu Okulda Tecrübeler Paylaşılıyor

35 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve deneyimli gazetecilerin tecrübelerini paylaştığı 'Medya Okulu', Görükle Gençlik Merkezi'nde bu hafta TGRT Haber Spikeri Alper Altun'u ağırladı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve deneyimli gazetecilerin tecrübelerini paylaştığı 'Medya Okulu', Görükle Gençlik Merkezi'nde bu hafta TGRT Haber Spikeri Alper Altun'u ağırladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin üniversitelilerin yoğun olarak yaşadığı Görükle'ye kazandırdığı Görükle Gençlik Merkezi, önemli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Değişen dünya düzeni içerisinde gelişmeleri doğru okuyabilmek ve yorumlayabilmek ve medyaya ilgi duyan gençlerin, vizyonuna katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 'Medya Okulu'na bu hafta TGRT Haber Spikeri Alper Altun konuk oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen program, gençlerden yoğun ilgi gördü. Altun, katılımcılara, ekip ruhu ve haber sunuculuğu konularında bilgiler verdi. Anlatımını görsel sunumlarla da zenginleştiren Altun, bilgi ve mesleki tecrübelerini aktardığı etkinlikte gençlerin sorularını da cevaplandırdı. Sekiz hafta sürecek olan programa birçok gazeteci konuk olarak katılacak. Program, İstanbul medya ziyareti ve sertifika töreni ile son bulacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:43 Kaynak: İHA

Görükle, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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