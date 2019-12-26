Bu okulda veliler de sınava giriyor - Son Dakika
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Bu okulda veliler de sınava giriyor

6 saat önce

Akşehir Çakıllar ilkokulu ücretsiz dağıttığı kitap üzerinden öğrenci velilerini 20 soruluk çoktan seçmeli sınava tabi tutacak.

Bu okulda veliler de sınava giriyor, System.String[]

Akşehir Çakıllar ilkokulu ücretsiz dağıttığı kitap üzerinden öğrenci velilerini 20 soruluk çoktan seçmeli sınava tabi tutacak.

"Benim ailem beni anlamak için çocuk gelişimi kitabını okuyor ve ben de ailemle kitap okuyorum" projesini ülkemizde ilk uygulayan okul olarak yola çıkan Çakıllar ilkokulu, yazarın çocuk gelişimi konulu ikinci kitabını çıkartması üzerine projeyi, velilerin okudukları kitaptan gönüllü olarak sınava girmeleri şeklinde yineliyor.


Akşehir Çakıllar ilkokulunun müdürü Kadir Yanardağ, okul aile iş birliğini tam anlamı ile sağladıklarını ve bunu daha da geliştirebilmek için okuma projelerine yöneldiklerini belirterek proje ile ilgili şunları söyledi:

"Okulumuzda velilerin tamamına kitabı ücretsiz dağıttık. Proje toplantısını gerçekleştirdik, toplantıda kitapları velilerimizin tamamına ücretsiz verdik ve velilerimiz bu kitabı okuyup, sınava gönüllü katılacaklarını beyan ettiler. Kitabı okuyan velilerimize 20 soruluk çoktan seçmeli sorularla sınav yapacağımız anlatıldı. Ayrıca öğrencilerimize de okudukları her kitap için 1 TL verilmesini kararlaştırdık. Yılda öğrenci başına 30 olan kitap okuma oranımızın 100 olmasını sağlamış olacağız. 100 kitap okursa bizden 100 TL almış olacak. Böylece çocuk gelişimini tam anlamıyla anlayan bilinçli bir aile oluşturup öğrencilerimize ve velilerimize kitap okuma alışkanlığını kazandırmış olacağız. Sınavda birinci olan velimize 300, ikinci olana 200 ve üçüncü olana 100 lira ödül verilecek."

Akşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:24 Kaynak: AA
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