Bu okulun cirosu fabrikaları aratmıyor

Yozgat'ta lise öğrencilerinin hem eğitim gördüğü hem de çalıştığı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli, yılın 10 ayında elde ettiği 3,8 milyon liralık ciroyla fabrikaları aratmıyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nde döner sermaye usulüyle hizmet veren Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli, sektöre kalifiye eleman yetiştiriyor.

5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunan uygulama oteli, geçen yıl 4,5 milyon lira ciro elde ederken, bu yılın 10 ayında 3,8 milyon liralık ciroya ulaştı.

Okulun müdürü Mesut Gür, gazetecilere yaptığı açıklamada, yiyecek, içecek ve konaklama hizmetleri alanında eğitim verdiklerini söyledi.

Öğrencileri hem mesleğe hem de üniversite sınavlarına hazırladıklarını anlatan Gür, öğrencilerin mesleği uygulayarak öğrendiği otelin 54 oda ve 100 yatak kapasiteli olduğunu belirtti.

Gür, restoran hizmeti verilen; toplantı, konferans ve seminer organizasyonları yapılan okul hakkında şu bilgileri verdi:

"Okulda 150 öğrenci eğitim almaktadır. Mezun olan öğrencilerimiz iş bulma konusunda sorun yaşamıyor. Mesleğe hazır olarak yetiştikleri için sektördeki firmalar, öğrencilerimize iş teklifinde bulunuyor. Elde ettiğimiz ciroyla 2018 yılında Türkiye'deki döner sermaye işletmeleri içerisinde ilk 5'te yer alıyoruz. Okulumuz, il genelinde 4 bin taşımalı öğrencinin de öğle yemeğini vermektedir."

Öğrencilerden Songül Yıldırım da "Kat hizmetleri, resepsiyon ve ön büro eğitimi alıyoruz. Mezun olduktan sonra iş sıkıntısı yaşamıyoruz. Staj yaptığımız otellerden bütün arkadaşlara teklif geliyor. İstersek gidip çalışabiliyoruz." dedi.

Otel müşterilerinden Osman Güldoğan ise öğrencilerin hizmetlerinden memnun olduklarını dile getirdi.