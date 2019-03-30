Bu Olay Bilim Adamlarını da Şaşırttı. Açıklanamayan Gizemler
1 saat önce
Dünya üzerinde bilimin bile açıklayamadığı bir çok gizemli olay meydana gelmektedir.
Dünya üzerinde bilimin bile açıklayamadığı bir çok gizemli olay meydana gelmektedir. Şimdi sizlere en büyük bilim adamlarının bile açıklamakta zorlandığı, akıllara zarar veren bu ilginç olaylardan bahsedeceğiz.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:32 Kaynak: Youtube
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