Bu Olaya Hayatınızda Sadece '' 1 '' Kere Şahit Olacaksınız !!!
1 saat önce
Bugün sizlere sularda yaşanmış en garip ve inanılmaz olaylara ait şaşırtıcı görüntülerden bahsedeceğiz.
Bugün sizlere sularda yaşanmış en garip ve inanılmaz olaylara ait şaşırtıcı görüntülerden bahsedeceğiz. Eminiz birçoğunuz bu nadir görülen anlara hayatınızda sadece 1 kere şahit olacaksınız.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:38 Kaynak: Youtube
İSKİ, Soğuk Havanın Sayaçları Dondurabileceği Konusunda Aboneleri Uyardı
Tüyler Ürperten Vahşet! Cani Koca, Kavga Ettiği Karısını Haşladı
Elektrik, Doğal Gaz ve Su Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Yeniden Belirlendi
Elektrik ve Su Abonelikleri 1 Ocak'tan İtibaren e-Devlet'ten Yapılabilecek