Bu önerilere dikkat eden şirketlerini kara geçirir

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi tarafından "Profesyonel Satış Teknikleri Eğitimi" gerçekleştirildi. Eğitimde profesyonel satışın nasıl yapılacağını işin uzmanları anlattı.



Eğitim çalışması Denizli İhracatçılar Birliği'nde yapıldı. Humanica Yönetim Danışmanlığı'ndan Dr. Barbaros Kon tarafından gerçekleştirilen eğitim programında 'değişim yüzyılında değişen trendler, müşteri kimdir, ne ister, müşteri beklentileri, hizmet kalitesi, markalaşmış müşteri deneyimi, satışa giriş, kişisel imaj, kişisel marka olmak, müşterilerde güven uyandırma, dostluk ilkesi, müşterinin özdeğerini yükseltme, fiyat direnciyle başa çıkararak fiyat itirazlarının karşılanması, satışta ve marka olmada basit olma ile liderin zıttı olma' gibi konu başlıkları üzerinde duruldu.



Eğitmen Barbaros Kon, satışın asıl amacının şirket için en değerli müşteriyi bulmak ve bu müşteriye sonsuza dek elinde tutacakmış gibi davranmak olduğunu kaydetti. Bunların doğal sonucu olarak şirketin para kazandığını ve kar elde ettiğini belirten Kon şunları söyledi:



"Kendilerine ve başkalarına olumlu tavırlar sergileyenler genellikle mükemmel satıcı olurlar. Tecrübeler ve araştırmalar gösteriyor ki; farkındalığı olanlar kendilerinin farklı olduklarını bilirler. Farklı olduklarını bilenler fayda yaratabilirler. Fayda yaratabilenler fark yaratabilirler. Fark yaratabilenler fırsatları değerlendirebilirler ve ancak fırsatları değerlendirebilenler finale koşabilirler. Bu nedenle satış alanında başardığınız her şeyin yüzde 80'i dünyayla ilişkinizde kendinizi nasıl düşündüğünüz ve hissettiğinizin kalitesiyle belirlenir."



Eğitim programı, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından soru-cevap bölümüyle devam etti. - DENİZLİ