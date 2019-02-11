Son Dakika Haberleri: Bu Otel Köpeklere Hizmet Veriyor

Bu Otel Köpeklere Hizmet Veriyor

2 gün önce

Bursa'da açılan otelde köpeklere eğitim ve konaklama hizmeti veriliyor.

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Bursa'da açılan otelde köpeklere eğitim ve konaklama hizmeti veriliyor. Köpekler aldıkları eğitimle sahiplerinin her dediğini yapıyor.

Uzun yıllardır hizmet veren Dalmaçyalı Köpek Eğitimi ve Oteli'nde köpekler konaklarken aynı zamanda sahiplerinin verdiği komutları yerine getirmeleri için eğitiliyor. Sahiplerinin tatile giderken bıraktığı otelde köpeklere her hizmet veriliyor. Özel hazırlanan kulübelerde köpekler düzenli olarak mama verilerek bakımları yapılıyor. Aynı zamanda sahiplerinin isteği üzerine köpeklere eğitim veriliyor. Köpekler evde tuvalet ve komut eğitimi alarak zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor. Bu eğitimlere köpeklerin sahipleri de katılıyor. 4 ve 6 haftalık eğitimin ardından köpekler sahiplerinin verdiği komutları öğrenmiş oluyor.

Bu işin aile mesleği olduğunu ifade eden Şaban Çamur, "Biz ailece bu işi yapıyoruz. Burada köpeklere eğitim ve otel hizmetleri veriyoruz. Tatile çıkarken köpeklerini otele bırakıyorlar. Burada itaat ve evde tuvalet eğitimleri veriyoruz. Burada eğitim alan köpekler sahiplerinin verdiği komutları yerine getiriyor. Ayrıca otelde bakımları yapılıyor" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:11 Kaynak: İHA

Bursa, Güncel
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