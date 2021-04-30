Bu otelde kediler çok rahat - Son Dakika

Bu otelde kediler çok rahat

30.04.2021 10:22
Bu otelde kediler çok rahat, System.String[]

Eskişehir'de kedileri sevdiği için oturduğu evi 'kedi oteline' çeviren Metin Çakır isimli vatandaş şimdilerde hem para kazanıyor hem de daha çok hayvan ile vakit geçiriyor.

Eskişehir'de kedileri sevdiği için oturduğu evi 'kedi oteline' çeviren Metin Çakır isimli vatandaş şimdilerde hem para kazanıyor hem de daha çok hayvan ile vakit geçiriyor.

Eskişehir'de kedileri çok seven Metin Çakır ve eşi, oturdukları evde komşuları ile kediler yüzünden sorun yaşamaya başladı. Ardından bir gün veterinerde kafeste bulunan kedileri gören çift, kedi oteli yapmak için harekete geçti. Hayvansever çift oturdukları evleri kedilere bırakmaya karar verdi. Kediler için banyosundan mutfağına dizayn edilen ev, aradan geçen yaklaşık 2 yıl içinde 700 kediye ev sahipliği yaptı. Evde kafes olmadan özgürce gezen kedilerin bakımını ise yine çift birlikte yapıyor. Kedilerini bırakan müşterilerinde memnun olduğu otelde her şey kediler için düşünüldü. Apartmanda bulunan komşular da bu duruma alıştı. Bugünlerde Metin Çakır'a destek veriyorlar.

"Veterinerde kafeslerdeki kediler bu işe girmemizde etkili oldu"

Emekli olduktan sonra hayvanları çok sevdikleri için eşiyle birlikte pet shop işletmeye başladıklarını belirten Metin Çakır, daha sonra müşterilerin talepleri doğrultusunda ücretsiz şekilde kedi bakmaya başladıklarını aktardı. Bir arkadaşları vasıtasıyla kedi oteli fikrine ulaştıklarını söyleyen Çakır, "Bir arkadaşımız İstanbul'da kedi bakma olayının paralı, profesyonel yapıldığını ve böyle bir şeyi denememizi söyledi. Bu fikir aklımıza yattı, ancak bizim bu yönteme başlamamızdaki asıl neden, veterinerdeki kafesteki kediler oldu. Biz kedimizi veterinere götürdüğümüzde 8-10 kafesin içindeki kedileri görünce sorduk 'bunlar ne kadar kalıyor burada diye', '4 günden fazla kalamıyorlar burada, sonra bırakıyoruz' dediler. Ben de eşime dedim ki 'bu böyle olmaz biz yıllardır kedilerin içindeyiz'. Bunu profesyonel olarak kafaya yerleştirdik, tasarladık, bu işe başladık" diye konuştu.

"Kendi dairemizi kediler için dizayn ettik, biz başka yere taşındık"

Başlarda pet shop dükkanlarını, mekanın da müsait olması nedeniyle kedi oteline çevirdiklerini söyleyen Metin Çakır, sonrasında bu durumun yaşattığı sıkıntıları şu sözlerle anlattı:

"Bizim ilk açtığımız yerde üst katta ve yan binadan şikayetler oldu. Kedi olunca sanki 'bu pirelidir, mikropludur' gibi hala halkımızın kafasında bazı şeyler var. O yüzden şikayet edildi. Bizim her şeyimiz resmi olduğu için kanunen yapılacak bir şey yok ama rahatsızlık fazla seviyede olunca daha fazla insanı rahatsız etmeyelim diye çıkmak zorunda kaldık. İkinci yerimizde de çok ilginç, hem ev sahibi hem de oradaki komşularımız 3-4 aydan sonra rahatsız olduklarını söylediler. Kedi miyavlaması, koşturması gibi kedilerin yapılarında olan şeylerden ötürü şikayet etmeye başladılar. Orada da rahatsızlık olunca, yer bulamadık. Kendi dairemizi boşalttık, biz başka daireye taşındık. Burası aşağı yukarı 145 metrekare, tamamını kedilere verdik. Banyosundan balkonuna, salonundan mutfağına kadar her tarafı onlara göre tasarladık. Şimdi çok iyiyiz, şikayet yok, Allah razı olsun hayvan sever komşularımız var. Kediler de mutlu biz de mutluyuz."

Kafes kullanmak yerine kedileri sosyalleştiriyorlar

Müşterilerden gelen geri dönüşlerin her zaman olumlu olduğunu ve geçmişte kedi otelinde bu açıdan hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını belirten Çakır, kafes kullanmadan kedileri ev ortamında birbirleriyle sosyalleştirerek barındırdıklarını söyledi. Kedileri sosyalleştirirken bazı karakter analizleri yaptıklarını ve buna göre hareket ettiklerini aktaran Çakır, "Kedi sahiplerinin 'Benim kedim hiç dışarıda kalmadı, hiç yalnız kalmadı acaba nasıl olacak, olur mu olmaz mı' diye tereddütleri var. Biz de diyoruz ki buyurun gelin mekana, ortama, kedilere bakın. Kalanların hepsi misafir kedi bunların. Geliyorlar bakıyorlar çok beğeniyorlar" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Bu otelde kediler çok rahat
Bu otelde kediler çok rahat
Bu otelde kediler çok rahat
Bu otelde kediler çok rahat
Bu otelde kediler çok rahat
Bu otelde kediler çok rahat

Metin Çakır, Eskişehir, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu otelde kediler çok rahat - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İsrail'de 44 kişinin öldüğü katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı İsrail'de 44 kişinin öldüğü katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Profesör Profesör "Acilen Genom Konsorsiyumu kurulmalı" sözleriyle uyardı: Kısa sürede iş çığrından çıkabilir Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? Akılalmaz sahtekarlık! Cevizlerin içinden çıkanlar bu kadarına da pes dedirtti Akılalmaz sahtekarlık! Cevizlerin içinden çıkanlar bu kadarına da pes dedirtti
İngiliz devi Tottenham, Altay'ı satmak istemeyen Fenerbahçe'ye 25 milyon euroluk teklifle geliyor İngiliz devi Tottenham, Altay'ı satmak istemeyen Fenerbahçe'ye 25 milyon euroluk teklifle geliyor         
11:17
Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Bakanlık güvence bedellerinin değerini koruması için çalışma başlattı Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Bakanlık güvence bedellerinin değerini koruması için çalışma başlattı         
11:04
Ülkeleri birer birer etkisi altına aldı! İstilacı çöl çekirgeleri sınırımıza kadar geldi Ülkeleri birer birer etkisi altına aldı! İstilacı çöl çekirgeleri sınırımıza kadar geldi         
10:40
Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir         
10:29
Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar         
10:11
Kaldırımda oturan çocuğun kovayla yaptığı şov, yoldan geçenleri kendine hayran bıraktı Kaldırımda oturan çocuğun kovayla yaptığı şov, yoldan geçenleri kendine hayran bıraktı         
09:45
Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın         
09:43
Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak         
09:08
Kütahya ve Kocaeli'de tam kapanma döneminde marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi Kütahya ve Kocaeli'de tam kapanma döneminde marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi         
06:57
İsrail'deki bayram kutlamalarında izdiham yaşandı! 44 kişi öldü, onlarca yaralı var İsrail'deki bayram kutlamalarında izdiham yaşandı! 44 kişi öldü, onlarca yaralı var         
05:57
Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı         
22:55
Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım? Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım?         
22:17
Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı         
20:56
İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak         
19:28
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi         
19:20
Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu         
16:01
Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2021 11:46:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu otelde kediler çok rahat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement