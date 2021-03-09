Personele 5 yıldız konforu - Son Dakika

Personele 5 yıldız konforu

09.03.2021 08:20

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otel, çalışanlarını da unutmadı. 5 yıldızlı bu otelde çalışanlar da müşteriler kadar değerli ve otelin 5 yıldız konforundan yararlanabiliyor.

Bu otelde personel de 5 yıldız konforundan yararlanıyor

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 5 yıldızlı bir otel, müşterilerine verdiği hizmetin aynısını, çalışanlarına da sağladı. Birçok aktivite ve dinlenme alanının oluşturulduğu bölüm personeli mutlu ederken, müşterilerin de ilgisini çekti. Otele gelen misafirler, zamanlarını personel için hazırlanan alanda geçirebileceklerini söyledi.

Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı Rixos Beldibi Otel, 'Mutlu personel, mutlu misafir' prensibiyle 600 metrekare kapalı ve 100 metre açık alan olmak üzere 700 metrekarelik alanı çalışanları için otel konforunda yaşam alanı haline getirdi. Yaşam alanında restoran, kafe, TV ve kitap okuma alanları, kütüphane, amfi, akıllı ekran, dijital alan, basketbol alanı, langırt ve dart aktivite bölümleri yer alıyor.

'PERSONELİMİZİN MUTLULUĞU, MİSAFİRLERİMİZİN MUTLULUĞUYLA EŞİT'Rixos Beldibi Otel Genel Müdürü Hakan Şahin, "Her şeyden önce bizim bu alanı yaratmamızdaki en büyük amaç, iç misafirimiz olan personelimizin daha konforlu yemek yemesi, aralarda, molalarda daha konforlu bir şekilde bu zamanı değerlendirmeleri ve daha verimli bir şekilde değerlendirmeleri için biz bu alanı yaptık. Aslında biz bir anlayışı değiştirmek amacıyla bu yola çıktık. Bu anlayış da neydi? Personel yemekhanesi değil, çalışan yaşam alanı, çalışan restoranı olarak bunu kurguladık. Buradaki de en büyük artımız, iç misafirimiz olan personelimizin mutluluğu, hizmet verdiğimiz misafirlerimizin mutluluğuyla eşit ve buna en büyük katkının bu olacağını bildiğimiz ve her zaman bu şekilde düşündüğümüz için bu alanı yarattık" dedi.

'BURADA KONAKLAYABİLİRİM'Eşiyle otelde tatilde bulunan Rus Nadejda Mihalova (69), "Eşimle birlikte ikinci defa bu otelde konaklıyoruz. Moskova'dan geliyoruz. Hem otelden çok memnunuz hem de bu yeni yapılan alanla ilgili olarak harika diyebilirim. Yenilikçi düzenlemeyle mükemmel gözüküyor. Kendim de burada konaklayabilirim" diye konuştu.

'5 YILDIZLI OTELDE 5 YILDIZLI PERSONEL YAŞAM ALANI'7 yıldır turizmde aynı otelde çalışan Ramazan Kuru (24), "Bu yapılmış olan personel yaşam alanı çok harika bir yer. Şunu söylemem gerekirse, tamamen biz düşünülerek, biz odaklı yapılmış bir alan. Yani 5 yıldızlı bir otelde 5 yıldızlı bir personel yaşam alanı. Bunun için biz 8 saatlik yoğun tempo altında çalışıyoruz turizm sezonunda. Bu yoğun tempo ile çalışırken bize bir nefes alma alanı. Bizim mutlu olabileceğimiz, kafamızı boşaltabileceğimiz, çeşitli aktivitelerde bulunabileceğimiz, kitap okuyabileceğimiz, her türlü kendimizi geliştirme bakımından, eğlence bakımından, her alandan bize sunulmuş kusursuz bir mekan gerçekten. Bu alanın ruhu, buranın hisleri gerçekten bambaşka. Gerçekten bunu ilk yaşıyor olabilmemiz çok güzel bir duygu. Bize bu tesisi armağan eden sayın yöneticilerimize, burayı tasarlayan ve bizim için yaşanabilir bir alan haline getiren, bütün emeği geçen personellerimize, ailemize hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

'BİZE VERİLEN DEĞERİN GÖSTERGESİ BU'

6 aydır turizm sektöründe çalışan üniversite öğrencisi otelin misafir ilişkilerinden İlkay Arık (21), "Yaşam alanımızı ilk gördüğüm zaman çok mutlu oldum. Çünkü bu bize verilen değerin bir göstergesi. Biz burada bir aileyiz. Aile içi huzur demek, evimize gelen misafirlere de huzur ve mutluluk demek. Çünkü bizler huzurlu olduğumuz zaman karşı tarafa da yani misafire de aynı şekilde bu yansıyor. İnsan değer gördüğü yere değer verir. Yöneticilerimizin bize burada asıl öğrettiği şey değer ve sevgi. Değer, sevgi, huzur paylaştıkça çoğalır. Onlar bizimle böyle bir yeri paylaştılar, biz de gelen misafirlerimize aynı şekilde aynı değeri ve huzuru paylaşıyoruz. Teşekkür ederiz" diye konuştu.

Personele 5 yıldız konforu
Personele 5 yıldız konforu
Personele 5 yıldız konforu
Personele 5 yıldız konforu
Personele 5 yıldız konforu
Personele 5 yıldız konforu
Personele 5 yıldız konforu
Personele 5 yıldız konforu
Personele 5 yıldız konforu
Personele 5 yıldız konforu
Personele 5 yıldız konforu
Personele 5 yıldız konforu
Personele 5 yıldız konforu
Personele 5 yıldız konforu
Personele 5 yıldız konforu

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Personele 5 yıldız konforu - Son Dakika


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