Bu otobüse binenler şoförü görünce çok şaşırıyor - Son Dakika

Şehirler arası otobüslerde 7 yıldır direksiyon sallayan 50 yaşındaki Zeliha Vural'ı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Bursa'da yaşayan 50 yaşındaki Zeliha Vural, yıllardır şehirler arası otobüs firmalarında yolcu taşıyor. Daha önce tır, beton mikseri sürücülüğü yapan Vural, 7 yıldır şehirler arası otobüslerde yolcu taşıyor. Şu anda Asya Tur firmasında Kocaeli ile Ankara ve İzmir illeri arasında otobüs sürücülüğü yapan Vural'ı gören yolcular ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Vural Kocaeli'de de ilk kadın otobüs sürücüsü olma özelliğini taşıyor. Vural'ı otobüsün direksiyonun başında gören vatandaşların kimisi cep telefonuna sarılıp fotoğrafını çekiyor, kimisi ise meraklı gözlerle izliyor. Kadın olduğu için aracına binen vatandaşların, yolculuğun il dakikalarında endişe yaşayabildiğini söyleyen Vural, yolculuk sonunda ise herkesin kendisine teşekkür ettiğini söyledi. Vatandaşlar ise Vural'ı hostes sandıklarını, sürücü olduklarını görünce ise şaşırdıklarını dile getirdi.

"İnsanlar otobüse ilk bindiklerinde şaşkınlıklarını görüyorum"

İşini çok sevdiğini ifade eden Zeliha Vural, "Ben 2004 yılında ehliyet aldım. Tır kullandım, beton mikseri kullandım. Şimdi de otobüs kullanıyorum. İşim çok zevkli ama sorumluluğu çok fazla. Can taşıyoruz. Bunun için sorumluluğu çok fazla. İnsanlar otobüse ilk bindiklerinde şaşkınlıklarını görüyorum. İnerlerken de çok fazla teşekkür alıyorum. Bence kadınlar bu işe el atmalılar. Türkiye'de 900'den fazla büyük ehliyeti olan kadın var. Ama bu sektörde 2-3 kişiyiz. Kadınların istedikten sonra yapamayacakları hiçbir şey yok. Özellikle akşamları kadın olduğum için endişelenenler çok fazla oluyor. Bindikleri zaman araç içi ışıkları 15 dakika kadar kapatmıyorum. Güven kazandıktan sonra ışıkları kapatıyorum. Çocuklarım büyükler. Onların desteklerini aldım. Ailem her zaman bana destek oluyor. Onlar olmasaydı ben bu işi yapamazdım" dedi. - KOCAELİ