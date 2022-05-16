Bu otobüste eğitim alan çocuklar atık malzemelerden kıyafet tasarladı - Son Dakika
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Bu otobüste eğitim alan çocuklar atık malzemelerden kıyafet tasarladı

16.05.2022 20:32
Bu otobüste eğitim alan çocuklar atık malzemelerden kıyafet tasarladı

Bu otobüste eğitim alan çocuklar atık malzemelerden kıyafet tasarladı Belediye otobüsü çocuklar için atık merkezine dönüştürüldü Çocukların atık malzeme defilesi ilgi gördü Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde belediye otobüsü, çocuklar için Mobil Atık Getirme ve Eğitim Merkezine dönüştürüldü.

Bu otobüste eğitim alan çocuklar atık malzemelerden kıyafet tasarladı

Belediye otobüsü çocuklar için atık merkezine dönüştürüldü

Çocukların atık malzeme defilesi ilgi gördü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde belediye otobüsü, çocuklar için Mobil Atık Getirme ve Eğitim Merkezine dönüştürüldü. Sıfır atık konusunda eğitim alan öğrenciler, atık malzemelerden kostüm yapıp defilede boy gösterdi.

Çayırova Belediyesi, çocukları çevre konusunda bilinçlendirmek ve eğitmek için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Çevre konusunda farkındalık oluşturmak ve bilinçli nesiller yetiştirmek adına belediye otobüsü, Mobil Atık Getirme ve Eğitim Merkezine dönüştürüldü. İçinde sıfır atık ürünleri, belediye çalışmalarını gösteren TV ve mini bir müze bulunan otobüs, okulları gezerek öğrencilere sıfır atık konusunda eğitimler veriyor.

Çevre eğitimi konusunda eğitim alan ilkokul öğrencileri için eğlenceli bir etkinlik düzenlendi. Atık malzemelerden tasarladıkları kıyafetleri defilede sergileyen öğrenciler, büyük alkış aldı. Defile, renkli görüntülere sahne oldu.

Öğrencileri bilinçlendirmek için eğitimlere devam edeceklerini söyleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Gelecek nesillere bırakılacak en büyük miras temiz çevredir. Doğaya dost ve bilinçli nesiller yetiştirmek adına belediye otobüsümüzü Mobil Atık Getirme ve Eğitim Merkezine dönüştürdük. İlçemizdeki tüm okullarımızı gezerek sıfır atık eğitimi veriyoruz" dedi.

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Çayırova, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu otobüste eğitim alan çocuklar atık malzemelerden kıyafet tasarladı - Son Dakika


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