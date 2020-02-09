Bu otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bu otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika

Bu otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari araca arkadan çarptıktan sonra tavanı kopan otomobilin sürücüsü, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Bu otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari araca arkadan çarptıktan sonra tavanı kopan otomobilin sürücüsü, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Alınan bilgiye göre, Selahattin Er (32) yönetimindeki 10 UP 556 plakalı otomobil, İzmir- Ankara Karayolu Avşar Mahallesi girişinde aynı yönde seyir halinde olan M.B. (39) idaresindeki 45 ZC 9204 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin tavanı koptu. Hurdaya dönen aracından burnu bile kanamadan kurtulan otomobilin sürücüsü Er, 112 Acil Servis ekiplerince kontrol amacı ile Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

(İlker Uyar/İHA)

Turgutlu, Ankara, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:35 Kaynak: İHA
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