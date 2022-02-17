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Bu otomobilden sağ çıktı - Son Dakika

Bu otomobilden sağ çıktı

17.02.2022 08:53
Bu otomobilden sağ çıktı

Samsun'da otomobilin köprünün bariyerlerine çarparak hurdaya döndüğü kazada sürücü kazayı yaralı olarak atlattı.

Samsun'da otomobilin köprünün bariyerlerine çarparak hurdaya döndüğü kazada sürücü kazayı yaralı olarak atlattı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı Kürtün Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Sertgün idaresindeki 55 BBR 35 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu köprü kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, yaralanan otomobil sürücüsü ise ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Bu otomobilden sağ çıktı
Bu otomobilden sağ çıktı
Bu otomobilden sağ çıktı
Bu otomobilden sağ çıktı

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Atatürk Bulvarı, Otomobil, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bu otomobilden sağ çıktı - Son Dakika


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