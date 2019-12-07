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Bu otomobilden sağ çıktı

6 saat önce

Bursa'da yol kenarında duran kamyonete arkadan çarpan jip hurdaya dönerken, 74 yaşındaki sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Bursa'da yol kenarında duran kamyonete arkadan çarpan jip hurdaya dönerken, 74 yaşındaki sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Bursa Ankara yolu Akiniş rampasında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e doğru seyir halinde olan Hikmet O. (74) idaresindeki 16 JNN 33 plakalı jip, arazı sebebiyle yol kenarında bekleyen kamyona arkadan çarptı. Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtulan Hikmet O., 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Hurdaya dönen lüks jip çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Ankara, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:22 Kaynak: İHA
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