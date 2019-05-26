Bu otomobilden sağ çıktılar
4 saat önce
Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:36 Kaynak: İHA
'ta kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Onikişubat
İlçesine bağlı Selimiye
Mahallesi üzerinde Ö.A. (29) yönetimindeki 46 FF 621 plakalı otomobille seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil taklalar atarak ancak durabildi. Kazada hurdaya sönen otomobilde bulunan sürücü ile birlikte A.A (28), A.A(2), Ö.A(3), Ö.A(30) ile Ş.A (2) yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
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