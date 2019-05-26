Son Dakika Haberleri: Bu otomobilden sağ çıktılar

Bu otomobilden sağ çıktılar

4 saat önce

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

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Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Onikişubat İlçesine bağlı Selimiye Mahallesi üzerinde Ö.A. (29) yönetimindeki 46 FF 621 plakalı otomobille seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil taklalar atarak ancak durabildi. Kazada hurdaya sönen otomobilde bulunan sürücü ile birlikte A.A (28), A.A(2), Ö.A(3), Ö.A(30) ile Ş.A (2) yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:36 Kaynak: İHA
Selimiye, Onikişubat, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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