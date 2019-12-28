Bu otomobilden sağ çıktılar - Son Dakika
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Bu otomobilden sağ çıktılar

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan lüks otomobil önce takla attı sonra cayır cayır yandı.

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Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan lüks otomobil önce takla attı sonra cayır cayır yandı. Hurdaya dönen otomobilde sürücüsü ve oğlu kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahramanmaraş- Gaziantep karayolu Necip Fazıl Şehir Hastanesi kavşağında meydana geldi. Cemal K, yönetimindeki B CU 4601 Almanya plakalı lüks otomobiliyle il merkezine seyir halindeyken yağmur nedeniyle hastane kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Taklalar atarak ancak durabilen lüks otomobil alev aldı. Yanan otomobilden son anda çıkan sürücü Cemal K, yanında bulunan oğlu kazayı burnu bile kanamadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede otomobildeki yangını söndürdü. Maddi değeri 2 Milyon TL olduğu öğrenilen otomobil hurdaya döndü.

(Muhammet Özer/İHA)

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:10 Kaynak: İHA
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